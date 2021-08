Indian Railways exploitera 10 paires supplémentaires de trains spéciaux ; Liste complète avec horaires, arrêts et autres détails

in

Pour répondre à la demande de voyage, le transporteur national exploitera 10 paires supplémentaires de trains spéciaux jusqu’à nouvel avis.

Trains spéciaux IRCTC : dans les prochains jours, davantage de services de trains spéciaux circuleront sur le réseau des chemins de fer indiens ! La zone Western Railway a annoncé son intention de faire circuler davantage de trains spéciaux pour le confort des passagers ferroviaires. Selon un communiqué publié par le chemin de fer zonal de l’Ouest, pour répondre à la demande de voyages, le transporteur national exploitera 10 paires supplémentaires de trains spéciaux jusqu’à nouvel avis. Outre l’exploitation de ces services de trains spéciaux, la zone rétablit également trois trains spéciaux et prolonge les trajets de trois trains spéciaux. Vous trouverez ci-dessous la liste des 10 paires supplémentaires de trains spéciaux avec leurs horaires, arrêts et autres détails :

1) Train Numéro 09005/09006 Bandra Terminus-Palitana Superfast Spécial : À partir du 31 août 2021, le train numéro 09005 partira de Bandra Terminus tous les mardis à 16h45 et arrivera à Palitana le lendemain à 5h50. À partir du 1er septembre 2021, le train numéro 09006 partira de Palitana tous les mercredis à 20h00 et arrivera à Bandra Terminus à 9h30 le lendemain. En route, le train s’arrêtera aux gares de Vapi, Borivali, Surat, Ahmedabad Junction, Vadodara Junction, Joravarnagar, Botad Junction, Dhola Junction, Songadh et Sihor Gujarat.

2) Train numéro 09138/09137 Vadodara-Dahanu Road Superfast Special : À partir du 3 septembre 2021, le train numéro 09138 partira de Vadodara tous les jours à 6h25 et arrivera à Dahanu Road le même jour à 11h10. Également à partir du 3 septembre 2021, le train numéro 09137 partira de Dahanu Road à 15h45 et arrivera à Vadodara le même jour à 20h40. En route, le train s’arrêtera aux stations Vishvamitri Junction, Miyagam Karjan Junction, Bharuch Junction, Palej, Kosamba Junction, Ankleshwar Junction, Kim, Kosamba Junction, Navsari, Surat, Valsad, Bilimora Junction, Vapi, Bhilad et Umargam Road.

3) Train Numéro 09529/09530 Porbandar-Somnath Spécial Non Réservé : À partir du 3 septembre, le train numéro 09529 partira de Porbandar tous les jours à 5h45 et arrivera à Somnath le même jour à 11h35. À partir du 3 septembre également, le train numéro 09530 partira de Somnath tous les jours à 14h40 et arrivera à Porbandar le même jour à 21h15. En route, le train s’arrêtera à Tarsai, Ranavav, Wansjaliya Junction, Balwa, Kathkola, Jam Jodhpur, Paneli Moti, Bhayavadar, Supedi, Upleta, Dhoraji, Jetalsar Junction, Vadal, Junagadh Junction, Shapur, Lushala, Badodar, Keshod, Maliya Stations Hatina, Chorvad Road et Veraval Junction.

4) Train Numéro 09480/09479 Okha-Rajkot Spécial Non Réservé : À partir du 3 septembre, le train numéro 09480 partira d’Okha tous les jours à 21h30 et arrivera à Rajkot le lendemain à 4h45. À partir du 4 septembre, le train numéro 09479 partira de Rajkot tous les jours à 23h20 et arrivera à Okha le lendemain à 6h00. En route, le train s’arrêtera aux gares de Dwarka, Mithapur, Bhatiya, Bhopalka, Bhatel, Khambhalia, Kanalus, Lakhabawal, Hapa, Jamnagar, Alia Bada, Hadmatiya Junction, Jam Wanthali et Paddhari.

5) Numéro de train 09495/09496 Vadodara-Ahmedabad Sankalp Fast Passenger Special Unreserved: À partir du 3 septembre, le train numéro 09495 partira de Vadodara et arrivera à Ahmedabad le même jour à 8h55. Également à partir du 3 septembre, le train numéro 09496 partira d’Ahmedabad à 15h00 et atteindra Vadodara le même jour à 17h45. En route, le train s’arrêtera aux gares d’Anand, Valsad, Nadiad, Mahemdavad Kheda Road, Barejadi Nandej et Maninagar.

6) Train Numéro 09487/09488 Mahesana-Viramgam Spécial Non Réservé : À partir du 3 septembre, le train numéro 09487 partira de Mahesana tous les jours à 9h20 et arrivera à Viramgam le même jour à 10h50. À partir du 3 septembre également, le train numéro 09488 quittera Viramgam tous les jours à 7h00 et arrivera à Mahesana le même jour à 8h30. En route, le train s’arrêtera aux gares de Linch, Katosan Road, Jotana, Detroj, Bhankoda et Jaksi.

7) Train Numéro 09491/09492 Mahesana-Viramgam Spécial Non Réservé : À partir du 3 septembre, le train numéro 09491 partira de Mahesana tous les jours à 19h30 et arrivera à Viramgam le même jour à 21h00. À partir du 3 septembre également, le train numéro 09492 partira de Viramgam à 17h25 et arrivera à Mahesana le même jour à 18h50. En route, le train s’arrêtera aux gares de Katosan Road, Detroj, Bhankoda.

8) Numéro de train 09535/09536 Dr. Ambedkar Nagar-Ratlam Unreserved DEMU Spécial : À partir du 3 septembre, le train numéro 09535 partira du Dr Ambedkar Nagar tous les jours à 8h55 et atteindra Ratlam à 12h50 le même jour. De même, à partir du 3 septembre, le train numéro 09536 partira de Ratlam tous les jours à 13h00 et atteindra le Dr Ambedkar Nagar le même jour à 16h35. En route, le train s’arrêtera à Rau, Rajendranagar, Lokmanya Nagar, Saifeenagar, Indore Junction, Palia, Laxmibai Nagar, Balauda Takun, Fatehabad Chandrawati Ganj Junction, Ajnod, Hautampura Road, Osra, Pir Jhalar, Barnagar, Sunderabad, Runija Stations de Nagar et Nauganwan.

9) Train Numéro 09547/09548 Dr. Ambedkar Nagar-Ratlam Unreserved DEMU Spécial : À partir du 3 septembre, le train numéro 09547 partira du Dr Ambedkar Nagar à 5h35 tous les jours et atteindra Ratlam le même jour à 9h20. De même, à partir du 3 septembre, le train numéro 09548 partira de Ratlam tous les jours à 19h00 et atteindra le Dr Ambedkar Nagar le même jour à 22h55. En route, le train s’arrêtera à Rau, Rajendranagar, Lokmanya Nagar, Saifeenagar, Indore Junction, Palia, Laxmibai Nagar, Balauda Takun, Fatehabad Chandrawati Ganj Junction, Ajnod, Hautampura Road, Osra, Pir Jhalar, Barnagar, Sunderabad, Runija Stations de Nagar et Nauganwan.

10) Numéro de train 09174/09173 Dr. Ambedkar Nagar-Omkareshwar Road Unreserved Special: À partir du 3 septembre, le train numéro 09174 partira de Dr. Ambedkar Nagar tous les jours à 17h45 et atteindra Omkareshwar Road le même jour à 20h05. À partir du 4 septembre, le train numéro 09173 partira d’Omkareshwar Road tous les jours à 9h25 et atteindra le Dr Ambedkar Nagar le même jour à 11h45. En route, le train s’arrêtera aux gares de Patal Pani, Kalakund, Choral, Mukhtiara Balwar et Barwaha.

