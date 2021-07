Indian Railways exploitera plusieurs trains spéciaux du festival Ganpati ; Voir la liste complète ici

Ces trains ont un niveau AC-2 et un niveau AC-3, quatre niveaux AC-3, 11 classes couchettes et six voitures de deuxième classe.

Trains spéciaux du festival de Ganpati : Indian Railways va faire circuler plusieurs trains spéciaux pour le festival de Ganpati ! Selon un communiqué publié par Central Railways, la zone effectuera 72 trajets en train spéciaux entre Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT)/Panvel et Sawantwadi Road/Ratnagiri afin d’éliminer la ruée supplémentaire de passagers à l’occasion de Ganpati 2021. Les réservations de billets pour ces trains spéciaux commencera à partir du 8 juillet 2021 sur des tarifs spéciaux dans tous les centres PRS ainsi que sur le site Web de l’IRCTC irctc.co.in. Ces trains ont un niveau AC-2 et un niveau AC-3, quatre niveaux AC-3, 11 classes couchettes et six voitures de deuxième classe. Voici la liste des trains spéciaux du festival de Ganpati :

CSMT-Sawantwadi Road Daily Special (36 trajets)

Le train spécial numéro 01227 quittera CSMT à 00h20 tous les jours du 5 septembre 2021 au 22 septembre 2021 et arrivera à Sawantwadi Road à 14h00 le même jour. Alors que le train spécial numéro 01228 quittera Sawantwadi Road à 14h40 tous les jours du 5 septembre 2021 au 22 septembre 2021 et arrivera à CSMT à 04h35 le lendemain. En route, le train s’arrêtera à Thane, Dadar, Panvel, Roha, Veer, Mangaon, Khed, Chilpun, Sawarda, Sangameshwar Road, Aravali Road, Vilavade, Rajapur Road, Ratnagiri, Adavali, Vaibhavwadi Road, Nandgaon Road, Kankavali, Sindhudurg et Kudal.

Spécial bi-hebdomadaire CSMT-Ratnagiri (10 voyages)

Le train spécial bihebdomadaire 01229 du 6 septembre 2021 au 20 septembre 2021 partira de CSMT tous les lundis et vendredis à 13h10 et arrivera à Ratnagiri à 22h35 le même jour. Alors que le train spécial bihebdomadaire 01230 du 9 septembre 2021 au 23 septembre 2021 quittera Ratnagiri tous les dimanches et jeudis à 23h30 et arrivera à CSMT à 8h20 le lendemain. En route, le train s’arrêtera à Dadar, Thane (uniquement pour le train numéro 01229), Panvel, Veer, Khed, Chilpun, Roha, Mangaon, Aravali Road, Sawarda et Sangameshwar Road.

Spécial Trihebdomadaire Panvel-Sawantwadi Road (16 voyages)

Le train numéro 01231 spécial trihebdomadaire du 7 septembre 2021 au 22 septembre 2021 quittera Panvel tous les mardis, mercredis et samedis à 08h00 et arrivera à Sawantwadi Road à 20h00 le même jour. Alors que le train numéro 01232 spécial trihebdomadaire du 7 septembre 2021 au 22 septembre 2021 quittera Sawantwadi Road tous les mardis, mercredis et samedis à 20h45 et arrivera à Panvel à 07h10 le lendemain. En route, le train s’arrêtera à Roha, Chilpun, Sawarda, Sangameshwar Road, Veer, Mangaon, Khed, Aravali Road, Ratnagiri, Adavali, Vilavade, Kankavali, Rajapur Road, Vaibhavwadi Road, Nandgaon Road, Sindhudurg et Kudal.

Spécial bi-hebdomadaire Panvel-Ratnagiri (10 voyages)

Le train numéro 01233 spécial bihebdomadaire du 9 septembre 2021 au 23 septembre 2021 partira de Panvel tous les jeudis et dimanches à 08h00 et arrivera à Ratnagiri à 15h40 le même jour. Le train spécial bihebdomadaire 01234 du 6 septembre 2021 au 20 septembre 2021 partira de Ratnagiri tous les lundis et vendredis à 23h30 et arrivera à Panvel à 06h00 le lendemain. En route, le train s’arrêtera à Roha, Veer, Mangaon, Khed, Sawarda, Chilpun, Aravali Road et Sangameshwar Road.

