Indian Railways fait la promotion des produits artisanaux locaux ; met en place des stands d’exposition et de vente Khadi dans 75 stations

Les stands d’exposition et de vente de Khadi se poursuivront pendant une année entière. (image : Chemins de fer du Nord)

Indian Railways donne un coup de pouce à l’industrie Khadi ! Pour marquer les célébrations des 75 ans de l’indépendance de l’Inde, Khadi and Village Industries Commission (KVIC) a récemment installé des stands d’exposition et de vente dans 75 grandes gares ferroviaires du pays. Les stands d’exposition et de vente de Khadi se poursuivront pendant une année entière, c’est-à-dire jusqu’au jour de l’indépendance de l’année prochaine, 2022. Selon une déclaration publiée par le ministère de l’Union des micro, petites et moyennes entreprises, l’exercice fait partie du « Azadi ka Amrit Mahotsav » du gouvernement. Ces stands d’exposition et de vente Khadi ont été inaugurés samedi (14 août 2021) dans 75 grandes gares de l’Inde.

Selon le ministère des Micro, petites et moyennes entreprises, ces 75 gares principales comprennent New Delhi (NDLS), Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus à Mumbai, Ernakulam, Jaipur, Agra, Ahmadabad, Howrah, Nagpur, Surat, Ambala Cantt, Bhopal , Patna, Gwalior, Bangalore, Lucknow et d’autres stations. Ces stands d’exposition et de vente dans les gares proposeront divers articles khadi ainsi que de l’industrie villageoise tels que des cosmétiques khadi, des tissus, des vêtements prêts à l’emploi, du miel, de la poterie, des aliments, etc.

Le ministère estime qu’à travers ces stands d’exposition et de vente dans les gares, un grand nombre de passagers des chemins de fer sillonnant le pays pourront acheter des articles Khadi locaux qui sont indigènes à une région ou à un État particulier de l’Inde. Par conséquent, le déménagement fournira aux artisans de Khadi une grande plate-forme de marketing pour promouvoir et vendre leurs produits artisanaux.

Le président de KVIC, Vinai Kumar Saxena, s’est félicité de cette initiative, affirmant que cet effort collectif du transporteur national et de la Commission Khadi et des industries villageoises autonomiserait les artisans khadi. Selon Saxena, les stands d’exposition et de vente Khadi dans ces 75 gares ferroviaires majeures attireront plusieurs acheteurs et contribueront ainsi à populariser une large gamme d’articles Khadi. Cette décision ne fera pas que promouvoir les produits « Swadeshi », mais renforcera également l’initiative « Vocal for Local » du gouvernement Modi, a ajouté le président de KVIC.

