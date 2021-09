Indian Railways ferme l’IROAF qui a lancé un appel d’offres pour des trains à hydrogène ! Aucun effet sur les projets existants ; des détails

in

Le ministère des Chemins de fer a décidé de fermer l’Organisation des chemins de fer indiens pour les carburants alternatifs avec effet au 7 septembre 2021. L’IROAF est une entreprise distincte qui travaille pour les carburants verts pour le transport et récemment l’organisation a lancé un appel d’offres pour la technologie basée sur les piles à combustible à hydrogène pour les trains, selon un rapport d’IE. Un porte-parole du ministère des Chemins de fer a été cité dans le rapport disant que les projets ou les contrats en cours de l’Organisation des chemins de fer indiens pour les carburants alternatifs ne seront en aucun cas affectés. Il n’y aurait que des changements administratifs, ainsi, les projets seront exécutés comme d’habitude, a ajouté le porte-parole. Le travail de l’IROAF sera transféré au Railway Board and Northern Railways, conformément à la commande.

Selon le rapport, traditionnellement peuplé et conduit par les ingénieurs mécaniciens des chemins de fer indiens à travailler sur des alternatives au diesel, l’IROAF avait expérimenté le biodiesel, les moteurs alimentés au GNC, etc., dans le passé. L’IROAF des chemins de fer indiens avait également travaillé sur des trains à énergie solaire en tandem avec les plans du gouvernement NDA visant à réduire les émissions de carbone grâce à l’adoption de sources d’énergie renouvelables d’ici 2022. À l’exception des projets mineurs ainsi que des installations de démonstration, le transporteur national ne s’est pas aligné sur les objectifs de l’année 2022.

Le rapport indique qu’avec la fermeture brutale de l’organisation, basée à Laxmi Nagar dans l’est de Delhi, certaines sections de la bureaucratie des chemins de fer indiens ont été mécontentes des inquiétudes suscitées par l’incertitude de l’avenir d’autres organisations telles que la Central Organisation pour la modernisation des ateliers, mise en place pour les achats spécialisés en 1979. L’ordre mentionnait en outre que la Commission des chemins de fer se verra confier le matériel roulant à énergie solaire ou la Direction électrique des combustibles alternatifs de l’Organisation des chemins de fer indiens des combustibles alternatifs. La zone ferroviaire du Nord gérera ses appels d’offres existants, selon l’ordre.

