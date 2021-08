Indian Railways formera 2 500 jeunes dans le cadre du Rail Skill Development Scheme ; détails ici

in

Les jeunes, qui sont dans la tranche d’âge de 18 ans à 35 ans et ont au moins passé l’inscription, recevront une formation gratuite en trois ans dans la zone East Coast Railway.

Rail Kaushal Vikas Yojana : les chemins de fer indiens formeront des jeunes en développement des compétences ferroviaires ! La zone East Coast Railway a annoncé qu’elle formerait 2 500 jeunes dans le cadre du programme de développement des compétences ferroviaires, a indiqué mardi un communiqué officiel. Selon un rapport de la PTI, les jeunes, âgés de 18 à 35 ans et ayant au moins obtenu leur diplôme, recevront une formation gratuite en trois ans dans la zone East Coast Railway. La formation des jeunes sera dispensée aux métiers d’électricien, de soudeur et de monteur dans les hangars de locomotives électriques à Angul et Visakhapatnam, dans le hangar de locomotives diesel à Visakhapatnam, ainsi que dans l’atelier de réparation de chariots à Mancheswar, selon le communiqué.

Il a en outre mentionné que le cours consistera en 100 heures de formation, s’étalant sur trois semaines. En semaine, les cours de formation auront lieu de 9h00 à 16h00, et le samedi, les cours de formation auront lieu de 9h00 à 13h00. Le formulaire de candidature pour ces cours de développement des compétences ferroviaires est disponible sur le site Web d’East Coast Railways ainsi que dans les centres de formation respectifs. La date limite de soumission du formulaire de demande pour les hangars à locomotives électriques à Angul et Visakhapatnam est le 31 août 2021, et pour l’atelier de réparation de chariots à Mancheswar et le hangar à locomotives diesel à Visakhapatnam est le 3 septembre 2021, ajoute le communiqué.

Les candidats doivent soumettre le formulaire avec nom complet, adresse, nom du père. En outre, les candidats doivent également joindre une copie auto-certifiée de leur certificat d’immatriculation indiquant leur date de naissance, leur 10e feuille de note de passage ainsi qu’une pièce d’identité avec photo parmi la carte d’électeur, la carte Aadhar ou le permis de conduire. Si les certificats mandatés ne sont pas joints au formulaire, la demande sera rejetée. Les stagiaires seront sélectionnés au mérite, sur la base des notes obtenues en 10e classe.

