Indian Railways gagne plus de 100 crores de roupies grâce à ces cinq trains de voyageurs

La zone West Central Railway a collecté un montant énorme de Rs 100,03 crore auprès de cinq services de trains de voyageurs en huit mois.

Les chemins de fer indiens gagnent plus de 100 crores de roupies grâce à cinq trains de voyageurs ! Malgré la crise du Covid, la zone West Central Railway affiche des performances remarquables en termes de revenus passagers. Selon un communiqué de presse publié par le chemin de fer zonal, sur une période de huit mois, la zone West Central Railway a collecté un montant énorme de Rs 100,03 crore auprès de cinq services de trains de voyageurs – Jabalpur – Nizamuddin Gondwana Express, Rewa – Anand Vihar Express, Jabalpur – Howrah Shaktipunj Express, Jabalpur – Durg Amarkantak Express et Jabalpur – Somnath Express. Voici le montant que chacun de ces trains de voyageurs a gagné en huit mois :

1) Numéro de train 22181 Jabalpur – Nizamuddin Gondwana Express a gagné Rs 21,32 crore

2) Numéro de train 12427 Rewa – Anand Vihar Express a gagné Rs 20,52 crore

3) Numéro de train 11447 Jabalpur – Howrah Shaktipunj Express a gagné Rs 19,93 crore

4) Numéro de train 12854 Jabalpur – Durg Amarkantak Express a gagné Rs 19,59 crore

5) Numéro de train 11464 Jabalpur – Somnath Express a gagné Rs 18,67 crore

Voici la liste des cinq principaux services ferroviaires, parcourus par la plupart des passagers en huit mois :

1) Numéro de train 12059 Kota – Nizamuddin Jan Shatabdi Express a transporté 7,46 lakh passagers

2) Numéro de train 11447 Jabalpur – Howrah Shaktipunj Express a transporté 6,32 lakh passagers

3) Numéro de train 12192 Jabalpur – Nizamuddin Shridham Express a transporté 5,41 passagers lakh

4) Numéro de train 12854 Bhopal – Durg Amarkantak Express a transporté 5,37 lakh passagers

5) Numéro de train 12189 Jabalpur – Nizamuddin Mahakaushal Express a transporté 5,15 passagers lakh

Il y a quelques jours, le transporteur national a informé de la conversion de quatre voitures de train Rajdhani Express avec de nouvelles voitures de train Tejas modernisées. Il s’agit notamment du numéro de train 20501/02 Agartala – Anand Vihar Rajdhani Express, du numéro de train 12951/52 Mumbai – New Delhi Rajdhani Express, du numéro de train 12953/54 Mumbai – Nizamuddin August Kranti Rajdhani Express et du numéro de train 12309/10 Rajendra Nagar – New Delhi ( Patna Rajdhani) Express.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.