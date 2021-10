Indian Railways Gati Shakti Express lancé entre Delhi-Patna avec 3 autocars AC Economy ; Voir les horaires, les haltes

Le Delhi – Patna Gati Shakti Superfast Special circule avec 20 nouveaux autocars 3 AC Economy Class.

Delhi-Patna Gati Shakti Superfast Special: Indian Railways a introduit un train spécial 01684/01683 Anand Vihar Terminal – Patna – Anand Vihar Terminal Gati Shakti Superfast Special train pour la commodité des passagers ferroviaires ainsi que pour éliminer une ruée supplémentaire de passagers au cours de cette saison des fêtes. Le Delhi – Patna Gati Shakti Superfast Special circule avec 20 nouveaux autocars 3 AC Economy Class. Selon un communiqué du ministère des Chemins de fer, le train numéro 01684 Anand Vihar Terminal – Patna Junction Gati Shakti Superfast Special train partira de la gare Anand Vihar Terminal à 23 h 10 le 29 octobre 2021, 31 octobre 2021, 02 novembre 2021, 05 novembre 2021, et le 07 novembre 2021 pour arriver à Patna Junction à 15h45 le lendemain.

Numéro de train 01683 Patna Junction – Anand Vihar Terminal Gati Shakti Superfast Le train spécial, dans le sens du retour, partira de la gare de Patna Junction à 17h45 les 30 octobre 2021, 01 novembre 2021, 03 novembre 2021, 06 novembre 2021 et 08 novembre 2021 pour arriver à la gare Anand Vihar Terminal à 09h50 le lendemain. En route dans les deux sens, le train s’arrêtera à Kanpur Central, Prayagraj Junction, Varanasi, Pt. Deen Dayal Upadhaya Junction & gares ferroviaires de Danapur.

Selon un rapport de la PTI, la conception et l’apparence du train ont été améliorées avec des numéros de siège éclairés ainsi qu’un matériau ignifuge. En outre, chaque autocar dispose de 83 couchettes, soit 11 de plus que celles des autocars climatisés à trois niveaux existants. L’autocar nouvellement conçu est doté d’échelles d’escalade confortables et ergonomiques pour les couchettes intermédiaires et supérieures et les évents individuels, les lampes de lecture ainsi que les prises de charge USB pour tous les voyageurs. Ces autocars sont également équipés d’élégants porte-bouteilles et de tables à collations pliables. Ces voitures de train ont été adaptées à Divyang. Les toilettes de ces autocars ont été dotées d’un look moderne et élégant qui offre également des équipements conviviaux pour les passagers. Indian Railways a déclaré que le coût de chaque autocar est d’environ Rs 2,76 crore et qu’il est apte à rouler à une vitesse de 160 km par heure.

