Indian Railways gère plus de 600 services de trains spéciaux pour des voyages fluides et confortables pendant la saison des fêtes

Ces spéciaux du festival se dérouleront de Durga Puja à Chhath Puja cette année.

Trains spéciaux du festival IRCTC : Pour ceux qui prévoient de célébrer les prochains festivals de Diwali et Chhath Puja avec leurs familles, voici de bonnes nouvelles ! Pour le confort des passagers et pour éviter un afflux supplémentaire de voyageurs pendant cette saison des fêtes, Indian Railways exploite un total de 668 voyages de 110 trains spéciaux. Ces spéciaux du festival se dérouleront de Durga Puja à Chhath Puja cette année. Par ailleurs, selon le ministère des Chemins de fer, l’augmentation des autocars dans les trains réguliers de voyageurs est en cours par le transporteur national afin d’assurer la disponibilité des postes d’amarrage pendant cette période festive. Des services de trains spéciaux ont été prévus pour relier les principales destinations à travers le pays sur le réseau ferroviaire.

Dans une déclaration récente, le ministère des Chemins de fer a déclaré que pour l’entrée ordonnée des passagers dans les autocars non réservés, des mesures de contrôle des foules en formant une file d’attente dans les gares terminus avec la supervision du personnel de la Force de protection des chemins de fer (RPF) sont assurées. Dans les grandes gares, du personnel supplémentaire du FPR a été déployé pour assurer la sécurité des passagers. Aussi, afin d’assurer le bon fonctionnement des trains, des agents sont déployés en service d’urgence dans les grandes gares. Des agents du FPR sont également déployés dans différentes sections pour assister en priorité à toute perturbation des trains. Des mesures ont été prises pour une annonce fréquente et opportune de l’arrivée/du départ des trains avec les numéros de quai.

Pour une assistance et un guidage appropriés des passagers, des cabines « Puis-je vous aider » sont maintenues opérationnelles dans les principales gares ferroviaires où le personnel du RPF, ainsi que les TTE, sont délégués. De plus, dans les grandes gares, des équipes médicales sont disponibles sur appel. Des ambulances avec une équipe paramédicale sont également disponibles. Une surveillance de toute malversation telle que le virage des sièges, la surcharge ainsi que l’activité de racolage, etc., par le personnel du service de sécurité et de vigilance est effectuée et surveillée strictement. De plus, des instructions pour maintenir la propreté dans les chambres de retraite, les salles d’attente, les zones d’agrément des passagers en particulier, ainsi que dans les gares en général, sont données par le siège de zone.

