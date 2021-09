Indian Railways gère Swachhta Rath pour un environnement plus propre ; enlève 1,7 lakh de mètres cubes de boue des pistes de Mumbai

Dans le but de garder la voie ferrée de la ville propre, la zone ferroviaire centrale exploite Swachhta Rath pour collecter et nettoyer les ordures et la boue sur les voies ferrées.

Les chemins de fer indiens nettoient les ordures des voies ferrées sous Swachhta Rath ! Le transporteur national a pris diverses mesures pour maintenir un environnement propre non seulement dans les gares et leurs abords, mais aussi sur les voies ferrées. Le réseau ferroviaire local de Mumbai est l’un des plus grands réseaux ferroviaires de banlieue au monde avec quatre corridors ferroviaires de banlieue de 336 kilomètres de route. Dans le but de garder la voie ferrée de la ville propre, la zone ferroviaire centrale exécute Swachhta Rath pour collecter et nettoyer les ordures et la boue sur les voies ferrées entre Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT) à Kalyan sur la ligne principale ainsi que CSMT à Mankhurd sur la ligne du port. Au cours de l’exercice 2020-21, Indian Railways a nettoyé 1,7 lakh mètre cube de boue/déchets des voies de la section suburbaine.

Les ordures et la boue déversées le long des voies ferrées, dégradent les voies et obstruent également les drainages qui les traversent, entraînant un engorgement des voies pendant la saison de la mousson. Selon Central Railways, ces Swachhta Rath ne fonctionnaient qu’à minuit. Les ordures et la boue nettoyées des voies ferrées sont emballées dans des sacs de jute, après quoi elles sont chargées dans les trains spéciaux Rath. Actuellement, sept Swachhta Rath travaillent dans la section ferroviaire de banlieue de la zone ferroviaire centrale. De plus, les Poclain montés sur DBKM sont également exploités, la boue est retirée à l’aide de machines JCB selon les besoins, a déclaré Central Railways.

Les trains Swachhta Rath étaient principalement utilisés par le transporteur national où les huttes / bidonvilles situés entre le terminus Chhatrapati Shivaji Maharaj – Kalyan au tunnel Parsik des deux côtés, la gare de Dombivli au terminus Chhatrapati Shivaji Maharaj se terminent du côté de la ligne locale lente, Vikhroli, entre Matunga – Sion à Dhobi ghat, Dharavi ainsi que le tronçon, entre Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus – Masjid – Sandhurst Road sur la ligne Harbour, entre Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus à Mankhurd est la jonction de Ravli, entre Wadala et King’s Circle, Mahim, de De Chembur à Mankhurd, entre le tronçon Guru Teg Bahadur Nagar et Ravli.

