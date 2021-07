Indian Railways gère un train «Vaccination On Wheel» pour vacciner son personnel contre Covid-19; détails ici

Le train a été exécuté avec des médecins et une équipe de soins de santé à bord.

Vaccination Covid-19 sur roues ! Les employés d’Indian Railways travaillent 24 heures sur 24 pour faire tourner l’économie. Récemment, un train « Vaccination sur roue » a été mis en place pour vacciner le personnel et les bénéficiaires du transporteur national en poste dans les zones reculées de Dima Hasao, dans l’État d’Assam. Le train circulait avec des médecins et une équipe de soins à bord, selon le ministère des Chemins de fer. Au mois de mai de cette année, la division de Delhi des chemins de fer indiens, conformément à la campagne de vaccination du pays contre le nouveau coronavirus, avait créé la plus grande installation sur les lieux de travail, à savoir. Delhi Junction, New Delhi, Jind, Panipat, Anand Vihar, Shamli, Rohtak, Tughalakabad, Shakurbasti, Hazrat Nizamuddin, etc.

Pendant la pandémie de Covid-19, Indian Railways a aidé le pays dans sa lutte contre la crise pandémique en proposant plusieurs autocars d’isolement pour les patients positifs à Covid et en exploitant des trains Oxygen Express, livrant de l’oxygène médical liquide (OMT) dans diverses régions du pays. Selon le ministère des Chemins de fer, les trains Oxygen Express ont déchargé des LMO dans plusieurs villes/villages à travers le pays, notamment Bhopal, Sagar, Jabalpur, Katni dans le Madhya Pradesh ; Lucknow, Agra, Bareilly, Varanasi, Kanpur, Gorakhpur dans l’Uttar Pradesh ; Kota et Kanakpara au Rajasthan ; Pune, Nagpur, Nashik, Mumbai et Solapur dans le Maharashtra ; Dehradun dans l’Uttarakhand ; Dehradun dans l’Uttarakhand ; Guntur, Tadipatri, Nellore et Visakhapatnam dans l’Andhra Pradesh ; Hyderabad en Télangana ; Ernakulam au Kerala ; Bangalore au Karnataka ; Chennai, Tuticorin, Coimbatore, Tiruvallur et Madurai au Tamil Nadu ; Kamrup en Assam ; Ranchi dans le Jharkhand ; Bhatinda et Phillaur au Pendjab ; Gurugram et Faridabad dans l’Haryana ; Tuglakabad, Okhla et Delhi Cantt à Delhi.

Dans le but de s’assurer que les secours d’OVM parviennent rapidement à destination, le transporteur national avait créé de nouvelles normes et des références sans précédent dans l’exploitation des services de train Oxygen Express. Les vitesses moyennes de ces trains de marchandises critiques étaient bien supérieures à 55 dans la plupart des cas sur de longues distances.

