Indian Railways intègre un système d’inspection des locomotives basé sur l’IA au terminus Bandra de Mumbai ; voir les fonctionnalités

Système d’inspection des locomotives IA à Mumbai : une autre initiative « Inde numérique » des chemins de fer indiens ! Dans un autre élan donné aux initiatives numériques ainsi qu’au lancement de technologies de pointe dans divers domaines, la zone des chemins de fer occidentaux du réseau des chemins de fer indiens a commandé un système d’inspection des locomotives basé sur l’intelligence artificielle (IA) à Trip Shed, Bandra Terminus, qui relève de Mumbai division. Ce nouveau système d’inspection des locomotives basé sur l’IA, selon un communiqué publié par Western Railways, contribuera grandement à accroître l’efficacité ainsi qu’à améliorer les travaux de réparation et de maintenance, améliorant ainsi les pannes de locomotives. Ce nouveau système d’inspection des locomotives basé sur l’IA a été mis en service à Trip Shed, Bandra Terminus, à partir du 18 décembre 2021, a annoncé le chemin de fer zonal.

Selon la zone Western Railway, le système d’inspection des locomotives basé sur l’IA est capable d’effectuer l’inspection des côtés, du châssis ainsi que du toit. Il a en outre mentionné que le nouveau système sera capable de mesurer les températures de la boîte d’essieu, de détecter les pièces détachées, les pièces suspendues, les particules étrangères, le profil de la roue, les défauts des bandes de carbone, l’épaisseur du bloc de frein, les isolateurs de toit cassés, les défauts de protection du bétail, les fissures du ressort primaire, etc. . et également déclencher des alarmes pour une intervention appropriée.

Le directeur des relations publiques de la zone Western Railway, Sumit Thakur, a déclaré que cette technologie utilise du matériel tel qu’une caméra 2D, une caméra 3D, une caméra thermique, des LIDAR, des processeurs Edge, des bras coulissants, des points d’accès, etc. La vitesse du système d’inspection de locomotive basé sur l’IA est de 1 mètre par minute et le temps d’inspection d’une locomotive sur ces paramètres est de 20 minutes contre 3 heures en mode manuel. En raison de ces caractéristiques spéciales, ce nouveau système d’inspection de locomotives basé sur l’intelligence artificielle a entraîné une augmentation de la disponibilité des fosses et des économies de main-d’œuvre. En outre, le nouveau système a également permis d’améliorer une panne de locomotive efficace, a ajouté le chemin de fer zonal.

