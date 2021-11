Indian Railways introduira les habitants d’AC sur la ligne Harbour de Mumbai à partir de cette date ; Consultez le calendrier révisé ici

Indian Railways introduit 12 services de trains locaux AC sur Harbour Line à compter du 1er décembre 2021.

Avis aux Bombaykars ! À partir du mois prochain, voyagez confortablement et commodément par AC local sur la ligne du port. Indian Railways introduit 12 services de trains locaux AC sur Harbour Line à compter du 1er décembre 2021. Les 12 services existants seront remplacés par des services climatisés. La zone ferroviaire centrale a déclaré qu’elle mettra également en œuvre un calendrier de banlieue révisé pour la ligne portuaire, la ligne de transport ainsi que le 4e corridor, c’est-à-dire la ligne Belapur/Nerul-Kharkopar à partir du 1er décembre 2021. Tous Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT)-Andheri les services et les services Panvel-Andheri seront étendus vers et depuis la gare de Goregaon. Voici quelques caractéristiques importantes :

44 services de trains locaux entre les gares CSMT et Andheri seront étendus vers et depuis Goregaon (42 services de trains de banlieue circulent actuellement entre les gares CSMT et Goregaon) À l’heure actuelle, 18 services locaux circulent entre les gares de Panvel et Andheri, seront étendus à et de GoregaonDeux services qui circulent actuellement entre CSMT et les gares de Bandra seront étendus vers et depuis GoregaonLe nombre total de services de trains locaux de et vers Goregaon passera de 42 à 106Le nombre total de services de trains locaux de et vers Bandra sera de 86Le total le nombre de services de trains de banlieue sur la ligne du port restera de 614 et la ligne de transport restera à 262 comme actuellement et sur la division de Mumbai, le nombre total de services de trains de banlieue sur la division de Mumbai restera de 1774 services à l’heure actuelle Sur le 4ème couloir, les services aux heures de poire du matin augmentera, cependant, le nombre total de services restera le même qui est 40Mankhurd originaire tra dans les services fonctionnera désormais à partir du quai numéro 2 au lieu du quai numéro 3TBR-1 Belapur local quittant Thane à 10h40 et TBR-3 Belapur quittant Thane à 23h14 se dirigera désormais vers la station Panvel

Voici le calendrier des services de la ligne portuaire avec râteau AC, qui fonctionnera du lundi au samedi :

V-4 local quittant Vashi à 4h24 AMPL-13 local quittant CSMT à 5h18 AMPL-24 local quittant Panvel à 6h45 AMPL-49 local quittant CSMT à 8h08 AMPL-52 local quittant Panvel à 9h40 AMPL- 79 local départ CSMT à 11:04 AMPL-78 local départ Panvel à 12:41 PMPL-111 local départ CSMT à 14:12 PMPL-116 local départ Panvel à 3:45 PMPL-145 local départ CSMT à 17:08 PMPL- 144 local départ Panvel à 18h37PL-175 local départ CSMT à 20h00

