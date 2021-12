Indian Railways introduit 8 trains locaux AC supplémentaires pour le confort des navetteurs de Mumbai ; Voir les horaires, les haltes

Quatre de ces services ont été ajoutés dans le sens montant et quatre services ont été ajoutés dans le sens descendant.

Trains locaux de Mumbai AC : Bonne nouvelle, Mumbaikars ! Indian Railways a introduit des services AC EMU supplémentaires dans la section ferroviaire de banlieue de Mumbai. Pour la commodité des navetteurs dans la capitale financière, la zone ferroviaire de l’Ouest a mis en place huit services EMU climatisés supplémentaires dans la section ferroviaire de banlieue. Aujourd’hui, selon le ministère des Chemins de fer, le nombre total de services AC EMU est passé des 12 services existants à 20 services. Quatre de ces services ont été ajoutés dans le sens montant et quatre services ont été ajoutés dans le sens descendant. Voici les horaires et les stations d’arrêt de quatre services AC EMU nouvellement introduits :

(direction vers le bas)

Le train numéro BO95001 partira de Churchgate à 10h24 et arrivera à Borivali à 11h31. En route, le train s’arrêtera à Marine Lines, Charni Road, Grant Road, Mumbai Central (local), Mahalaxmi, Lower Parel, Prabhadevi, Dadar, Matunga Road, Mahim, Bandra, Khar Road, Santacruz, Vile Parle, Andheri, Jogeshwari, Ram Mandir, Goregaon, Malad, Kandivali.

Le train numéro BO95003 partira de Churchgate à 12h45 et arrivera à Borivali à 13h50. En route, le train s’arrêtera à Marine Lines, Charni Road, Grant Road, Mumbai Central (local), Mahalaxmi, Lower Parel, Prabhadevi, Dadar, Matunga Road, Mahim, Bandra, Khar Road, Santacruz, Vile Parle, Andheri, Jogeshwari, Ram Mandir, Goregaon, Malad, Kandivali.

Le train numéro GN95005 partira de Churchgate à 15h13 et arrivera à Goregaon à 16h10. En route, le train s’arrêtera à Marine Lines, Charni Road, Grant Road, Mumbai Central (local), Mahalaxmi, Lower Parel, Prabhadevi, Dadar, Matunga Road, Mahim, Bandra, Khar Road, Santacruz, Vile Parle, Andheri, Jogeshwari, Ram Mandir.

Le train numéro NS95007 partira de Churchgate à 20h27 et arrivera à Nallasopara à 21h45. En route, le train s’arrêtera à Marine Lines, Charni Road, Grant Road, Mumbai Central (local), Dadar, Bandra, Andheri, Borivali, Dahisar, Mira Road, Bhayandar, Naigaon, Vasai Road.

(direction vers le haut)

Le train numéro VR95002 partira de Virar à 8h33 et arrivera à Churchgate à 10h20. En route, le train s’arrêtera à Nallasopara, Vasai Road, Naigaon, Bhayandar, Mira Road, Dahisar, Borivali, Kandivali, Malad, Goregaon, Ram Mandir, Jogeshwari, Andheri, Vile Parle, Santacruz, Khar Road, Bandra, Mahim, Matunga Road , Dadar, Prabhadevi, Lower Parel, Mahalaxmi, Mumbai Central (local), Grant Road, Charni Road, Marine Lines.

Le train numéro BO95004 partira de Borivali à 11h35 et arrivera à Churchgate à 12h40. En route, le train s’arrêtera à Kandivali, Malad, Goregaon, Ram Mandir, Jogeshwari, Andheri, Vile Parle, Santacruz, Khar Road, Bandra, Mahim, Matunga Road, Dadar, Prabhadevi, Lower Parel, Mahalaxmi, Mumbai Central (local), Grant Road, Charni Road, Marine Lines.

Le train numéro BO95006 partira de Borivali à 13h57 et arrivera à Churchgate à 15h01. En route, le train s’arrêtera à Kandivali, Malad, Goregaon, Ram Mandir, Jogeshwari, Andheri, Vile Parle, Santacruz, Khar Road, Bandra, Mahim, Matunga Road, Dadar, Prabhadevi, Lower Parel, Mahalaxmi, Mumbai Central (local), Grant Road, Charni Road, Marine Lines.

Le train numéro GN95008 partira de Goregaon à 16h14 et arrivera à Churchgate à 17h10. En route, le train s’arrêtera à Ram Mandir, Jogeshwari, Andheri, Vile Parle, Santacruz, Khar Road, Bandra, Mahim, Matunga Road, Dadar, Prabhadevi, Lower Parel, Mahalaxmi, Mumbai Central (local), Grant Road, Charni Road, lignes maritimes.

