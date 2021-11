Indian Railways introduit de nouveaux trains MEMU entre Ujjain et Indore ; Vérifiez les horaires, les arrêts et d’autres détails

Le train entre en service régulier à compter du 16 novembre 2021.

Service de train Ujjain-Indore MEMU : À partir de maintenant, voyager entre Ujjain et Indore dans le Madhya Pradesh sera beaucoup plus facile pour les navetteurs réguliers. Indian Railways a récemment introduit de nouveaux trains MEMU entre les villes d’Ujjain et d’Indore via Fatehabad Chandrawatiganj. Ces services ferroviaires fonctionneront quotidiennement sur la nouvelle voie convertie ainsi que sur la section ferroviaire électrifiée entre Ujjain – Fatehabad Chandrawatiganj. Le train a été signalé par PM Modi et a effectué son premier trajet le 15 novembre 2021. Le train commence ses services réguliers à compter du 16 novembre 2021. Voici l’horaire complet des trains Ujjain – Indore MEMU avec leurs arrêts, horaires et autres des détails:

À partir du 16 novembre 2021, le service MEMU numéro 09351 Ujjain – Indore non réservé (quotidien) partira de la gare d’Ujjain à 6h20 et atteindra la gare d’Indore le même jour à 7h55. De même, le service MEMU numéro 09352 Indore – Ujjain non réservé (quotidien) partira de la gare d’Indore à 8h05 et atteindra Ujjain le même jour à 9h40. Numéro de train 09353 Ujjain – Indore Unreserved (quotidien) MEMU partira de la gare d’Ujjain à 16h00 et atteindra Indore le même jour à 17h40. De même, le service MEMU numéro 09354 Indore – Ujjain non réservé (quotidien) partira de la gare d’Indore à 11h10 et atteindra Ujjain le même jour à 12h45.

Ces services de train Ujjain – Indore MEMU, dans les deux sens, s’arrêteront aux gares de Chintaman Ganesh, Lekoda, Fatehabad Chandrawatiganj, Ajnod, Palia, Balauda Takun et Laxmibai Nagar. En plus de signaler les services MEMU, le Premier ministre a également inauguré la section Gauge Converted et Electrified Ujjain – Fatehabad Chandrawatiganj, la troisième ligne du tronçon Bhopal – Barkhera, la section Gauge Converted and Electrified Mathela – Nimar Kheri et la section Electrified Guna – Gwalior.

