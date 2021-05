Indian Railways intronise la 100e locomotive WAG de 12000 CV

Ces locomotives se révèlent être un changeur de jeu pour la poursuite du mouvement des trains de charbon pour le corridor de fret dédié.

Pour donner un coup de pouce à l’initiative “ Make-in-India ”, les chemins de fer ont introduit la 100e locomotive WAG de 12000 CV fabriquée par Madhepura Electric Locomotive (MELPL) dans l’une des plus grandes installations de fabrication intégrées en champ vierge de l’Inde.

Ces locomotives sont à la pointe de la technologie à base d’IGBT, à entraînement triphasé et à une locomotive électrique de 12 000 chevaux qui aideront à décongestionner les voies saturées en améliorant la vitesse moyenne et la capacité de chargement des trains de marchandises. Avec une conception jumelée Bo-Bo ayant une charge à l’essieu de 22,5 tonnes et pouvant être augmentée à 25 tonnes avec une vitesse nominale de 120 km / h, ces locomotives électriques jouent un rôle clé dans la révolution du mouvement de fret dans le pays.

Il contribuera à décongestionner les voies saturées en permettant aux trains de marchandises plus rapides, plus sûrs et plus lourds de circuler à travers le pays, ainsi qu’en améliorant la capacité de chargement. «Jusqu’à présent, ces locomotives électriques ont traversé toutes les divisions ferroviaires et fonctionnent bien. Nous attendons avec impatience d’autres étapes de livraison de ce type », indique un communiqué de la compagnie ferroviaire.

Ces locomotives se révèlent être un changeur de jeu pour la poursuite du mouvement des trains de charbon pour le corridor de fret dédié. Ils peuvent être suivis par GPS pour son utilisation stratégique grâce à un logiciel intégré et des antennes soulevées à travers les serveurs au sol via une liaison micro-ondes.

Les chemins de fer ont conclu un accord d’achat et d’entretien avec MELPL. Ces e-Locos WAG 12B ont déjà parcouru plus de 4,8 millions de m transportant une large gamme de produits dans 17 États et 2 territoires de l’Union.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.