Indian Railways lance pour la première fois une machine à jetons biométriques à la gare de Secunderabad ; Voir les avantages passagers

Indian Railways lance les services de machines à jetons biométriques ! Dans le but d’assurer la sécurité des passagers et de réduire la congestion des passagers pendant l’heure d’embarquement, la zone South Central Railway a récemment lancé pour la première fois des services de machines à jetons biométriques à la gare de Secunderabad. La machine à jetons biométrique nouvellement installée vise à faciliter le processus d’embarquement des passagers dans les autocars sans réservation en évitant les longues files d’attente ainsi qu’en empêchant les bagarres entre les voyageurs. Tout d’abord, la machine enregistre les informations de chaque navetteur telles que son nom, son numéro PNR, son numéro de train et sa gare de destination. Après cela, les informations biométriques du passager telles que la photographie et l’empreinte digitale sont capturées.

Une fois ces informations acquises, un jeton est généré automatiquement par la machine avec un numéro de série et les navetteurs doivent embarquer dans les autocars selon leur numéro attribué. De plus, les informations stockées par la nouvelle machine à jetons biométriques seront également utiles pour détecter les crimes commis à l’intérieur des trains. Ainsi, il agira comme un moyen de dissuasion pour les malfaiteurs.

Selon une déclaration publiée par South Central Railways, cette machine à jetons biométrique apportera un grand soulagement aux personnes voyageant dans des autocars de classe générale, car elles ne sont pas obligées de faire la queue pendant de nombreuses heures. Une fois le jeton reçu par le passager, celui-ci peut rejoindre la voiture 15 minutes avant le départ du train et embarquer facilement dans le train. En outre, la zone ferroviaire du centre-sud a également affirmé que le système de machines à jetons biométriques de la gare de Secunderabad contribuerait également à minimiser les besoins en main-d’œuvre de la Force de protection des chemins de fer (RPF) pour maintenir la file d’attente des passagers pendant l’embarquement.

La toute première machine à jetons biométriques a été lancée le 14 septembre 2021. Les chemins de fer du centre-sud ont également annoncé que la deuxième machine à jetons biométriques serait également installée prochainement à la gare de Secunderabad.

