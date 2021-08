Indian Railways lance un appel d’offres pour 58 trains Vande Bharat ; Voir les caractéristiques des trains à semi-grande vitesse de type Shatabdi

in

Un appel d’offres a été lancé par Indian Railways pour 58 rames Vande Bharat. À l’heure actuelle, seuls deux de ces trains à semi-grande vitesse Vande Bharat de type Shatabdi Express sont en service sur le réseau des chemins de fer indiens. Les nouvelles voitures de train Vande Bharat seront fabriquées à l’ICF de Chennai, RCF à Kapurthala et Modern Coach Factory MCF à Rae Bareilly. Selon des responsables cités dans un rapport de la PTI, selon le plan actuel, 30 râteaux de Vande Bharat doivent être produits par ICF Chennai et 14 râteaux chacun par RCF et MCF. La date de clôture de l’appel d’offres est le 20 octobre. Le 21 septembre, une réunion de pré-offre aura lieu avec la date limite pour la soumission des demandes de pré-offre étant le 14 septembre.

Selon le rapport, l’appel d’offres lancé par le transporteur national le 28 août a lancé un appel d’offres pour la conception, la production, le développement, l’intégration ainsi que les tests de l’électricité de propulsion de traction pour les 58 râteaux Vande Bharat Express. Le 15 août, le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que les chemins de fer indiens lanceraient 75 trains Vande Bharat au cours des 75 semaines de ‘Azadi ka Amrit Mahotsav’ pour relier des zones éloignées.

Le transporteur national avait lancé un appel d’offres révisé en septembre de l’année dernière pour l’achat de 44 trains Vande Bharat, exigeant 75 % de composants nationaux, ce qui en fait un appel d’offres national. Cela a été suivi par l’abandon par le gouvernement de trois appels d’offres mondiaux pour l’ambitieux projet ferroviaire. Un responsable a déclaré qu’avec le dernier appel d’offres, jusqu’à 102 trains de ce type seront livrés aux chemins de fer indiens d’ici mars 2024. En outre, 75 de ces trains seront disponibles d’ici le 15 août 2023, a ajouté le responsable.

Le prochain lot des trains Vande Bharat Express avec un meilleur espace pour les sièges, des équipements améliorés, des systèmes de sécurité et de surveillance ainsi que des fonctionnalités conçues pour les urgences, devrait être disponible dans le commerce à partir de juin 2022. Les nouvelles fonctionnalités incluent des feux de secours en cas de catastrophe dans tous les autocars, quatre fenêtres d’urgence pour une évacuation facile et des boutons-poussoirs d’urgence augmentés à quatre boutons par autocar. En outre, un système de surveillance centralisée des autocars sera équipé sur les autocars Vande Bharat pour tous les systèmes électriques, de climatisation et de fonctionnement des autres systèmes vitaux du train. Une autre mise à niveau clé dans les prochains autocars comprendra l’agencement de refoulement pour l’inclinaison des sièges. Le premier prototype du nouveau train Vande Bharat sortira d’ici mars-avril 2022, ont ajouté des responsables.

