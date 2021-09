Indian Railways lance un « Ramayana Yatra » de 17 jours, un voyage pour couvrir des lieux importants liés à Lord Ram

in

Les chemins de fer indiens ont annoncé le « Shri Ramayana Yatra » pour promouvoir le tourisme religieux. La tournée des trains Deluxe AC Tourists commencera après Diwali en novembre. Indian Railway Catering and Tourism Corporation, la filiale de restauration et de tourisme, a partagé les détails de la yatra, y compris la structure tarifaire, et a annoncé le lancement du train spécial pour promouvoir l’initiative « Dekho Apna Desh » du Centre.

La tournée partira de la gare de Safdarjung à Delhi le 7 novembre et couvrira tous les lieux importants liés à Lord Ram, a annoncé le ministère des Chemins de fer dans un communiqué.

L’ensemble du voyage “Shri Ramayana Yatra” coûtera Rs 82 950 chacun et couvrira le voyage en classes AC, l’hébergement à l’hôtel AC, les repas, les transferts et les visites touristiques, l’assurance voyage et les services IRCTC Tour Managers.

L’IRCTC a déclaré que l’ensemble du voyage prendrait 17 jours, Ayodhya étant le premier arrêt. Pendant l’arrêt à Ayodhya, les touristes pourront visiter le temple Shri Ram Janmbhumi en construction, le temple Hanuman et le Bharat Mandir de Nandigram. Le train roulera ensuite jusqu’à Sitamarhi, le lieu de naissance de la déesse Sita au Bihar. Le temple Ram-Janki à Janakpur, au Népal, sera couvert par la route.

Le train se rendra ensuite à Varanasi et couvrira les visites des temples de la ville, Prayag, Chitrakoot, Shringverpur par la route. Les touristes passeront la nuit à Varanasi, Chitrakoot et Prayag.

La dernière halte sera à Nasik, Rameshwaram et Hampi. Le train reviendra à Delhi le 17e jour après avoir parcouru environ 7 500 km.

Le train entièrement AC fournira l’hébergement en 1er et 2e AC. Le train sera équipé de fonctionnalités telles qu’une cuisine moderne et deux restaurants gastronomiques, des cabines de douche, des fonctions sanitaires basées sur des capteurs et un masseur de pieds. Chaque autocar aura des caméras de vidéosurveillance installées et des gardes de sécurité.

Tous les invités de plus de 18 ans devront être entièrement vaccinés pour entreprendre le voyage, a déclaré l’IRCTC. Il fournira des kits de sécurité avec des masques faciaux, des désinfectants et des gants à tous les passagers.

