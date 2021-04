Indian Railways lance une nouvelle ligne Hansdiha-Godda à Jharkhand; démarre le train spécial Godda-New Delhi Humsafar

À l’heure actuelle, 36 projets ferroviaires sont en cours d’exécution dans l’État avec un investissement de Rs 20 000 crore.

Le ministre des Chemins de fer, Piyush Goyal, a consacré jeudi à la nation la nouvelle ligne ferroviaire Hansdiha-Godda et a également signalé le train spécial ultra-rapide Godda-New Delhi Humsafar Express par vidéoconférence. Selon le ministère des chemins de fer, la nouvelle ligne de chemin de fer bénéficiera d’une meilleure facilité de transport rentable et d’un mouvement plus rapide des marchandises, tout en donnant une impulsion au développement socio-économique à Dumka et Godda dans l’État de Jharkhand. Goyal a déclaré que ce projet Hansdiha-Godda a été approuvé en 2011, mais jusqu’en 2014, aucun progrès n’a été réalisé. Jusqu’à présent, un investissement de Rs 550 crore a été attiré par le projet.

À l’heure actuelle, 36 projets ferroviaires sont en cours d’exécution dans l’État avec un investissement de Rs 20 000 crore. Selon le ministère, une dépense de Rs 663 crores a été dépensée, au total, pour le développement des travaux d’infrastructure ainsi que pour la fourniture d’équipements pour les passagers dans le Jharkhand. La mise en service de la nouvelle ligne ferroviaire Hansdiha-Godda est restée une demande longtemps en suspens des gens du commun du Jharkhand. Cette ligne de chemin de fer accélérera la construction de l’infrastructure ainsi que l’amélioration de la connectivité pour cette partie de l’État.

La longueur du projet de nouvelle ligne est de 32 km au total, qui traverse les districts de Godda et Dumka dans le Jharkhand. Le projet de nouvelle ligne comprend cinq stations: Hansdiha, Poreyahat, Kathwan, Godda et Gangwara. Le développement des infrastructures et des installations pour les passagers a été augmenté dans les cinq gares ferroviaires. Le nouveau tronçon de 32 km a un potentiel de vitesse de 120 km / h. En outre, lors de la mise en service de la nouvelle ligne, 33 petits ponts et deux ponts majeurs ont été construits.

Selon le ministère, la nouvelle ligne ferroviaire Hansdiha-Godda est un projet prioritaire pour le charbon et le transporteur national a pris toutes les mesures possibles pour l’achèvement rapide du projet, en tenant compte du mouvement des intrants industriels comme le charbon, du développement rapide des entreprises et des industries. comme la création d’opportunités d’emploi dans le Jharkhand. L’introduction de trains sur cette nouvelle ligne profitera aux passagers pour se rendre dans la capitale nationale. Le nouveau service de train ultra-rapide Humsafar Express de Godda à New Delhi facilitera un voyage en train confortable vers New Delhi via Bhagalpur.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.