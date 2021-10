Indian Railways, le premier train de voyageurs entièrement à traction électrique arrive à la gare de Kamakhya dans le nord-est

Le premier train de voyageurs des chemins de fer indiens entièrement à traction électrique est récemment arrivé à la gare de Kamakhya.

Un grand pas vers le transport vert ! Le premier train de voyageurs des chemins de fer indiens entièrement à traction électrique est récemment arrivé à la gare de Kamakhya. Le train numéro 05956 Delhi – Kamakhya (Brahmapoutre) Mail Special partant de la capitale nationale a atteint la gare de Kamakhya à Guwahati hier à 13h30, couvrant plus de 2000 kilomètres en traction électrique. De même, dans le sens inverse, le train numéro 05955 Kamakhya – Delhi (Brahmapoutre) Mail Special est parti pour la capitale nationale depuis la gare de Kamakhya à 14h30 hier par traction électrique. Le Brahmapoutre Mail Special est devenu le premier train Courrier/Express à circuler sur traction électrique jusqu’à la gare de Kamakhya après l’exploitation réussie d’un train de colis sur une traction électrique la veille, a déclaré le ministère des Chemins de fer.

Plus tôt le 21 octobre 2021, la zone Northeast Frontier Railway a exploité son premier train de colis à traction électrique jusqu’à Kamakhya et a réalisé un moment historique pour la région du Nord-Est. Après la réussite de l’électrification ferroviaire jusqu’à la gare de Kamakhya ainsi qu’une autorisation accordée par CRS/NF Circle après inspection du 7 octobre au 9 octobre, la section de New Coochbehar à la gare de Kamakhya a été ouverte pour l’exploitation de la traction électrique. Avec cela, 760 Route KM/1701 Track KM a été électrifiée dans la zone du Northeast Frontier Railway.

Selon le ministère des Chemins de fer, les trains avec locomotives électriques, jusqu’à présent, venaient de Katihar et Malda jusqu’à New Coochbehar, où la locomotive électrique était détachée et la locomotive diesel était attachée au train pour son voyage ultérieur. Maintenant que les travaux d’électrification de la voie ferrée ainsi que la mise en service du tronçon jusqu’à la gare de Kamakhya ont été achevés avec succès, ces trains arriveront directement à Kamakhya sans changement de traction. En tant que tel, il y aura une connectivité directe de la capitale nationale à Kamakhya sur la traction électrique sans changement de locomotive en route, a ajouté le ministère.

