Indian Railways met à niveau Kochuveli-Gorakhpur Superfast Special avec des autocars de classe économique LHB et AC à 3 niveaux

Le train Tri-Weekly Superfast Special a été amélioré avec des autocars Linke Hofmann Busch (LHB).

Train spécial Kochuveli-Gorakhpur Superfast amélioré : Pour une meilleure expérience et commodité pour les passagers, Indian Railways a amélioré Kochuveli – Gorakhpur Superfast Special. Le train Tri-Weekly Superfast Special a été amélioré avec des autocars Linke Hofmann Busch (LHB). En outre, un nouvel autocar de classe économique AC à 3 niveaux a également été installé. Selon la Southern Railway Zone, les rames conventionnelles du train numéro 02511 / 02512 Gorakhpur – Kochuveli – Gorakhpur Tri-Weekly Superfast Special ont été converties en autocars LHB Ex. Gorakhpur à partir du 31 octobre 2021 et Ex. Kochuveli du 03 novembre 2021. Voici quelques photos du train spécial tri-hebdomadaire ultra-rapide nouvellement amélioré :

Un nouvel autocar de classe économique AC à 3 niveaux a été attaché.

Avant la modernisation, le train comprenait une voiture AC 2 niveaux, six voitures AC 3 niveaux, quatre voitures générales de deuxième classe, onze voitures couchettes ainsi que deux fourgons à bagages et freins. Désormais, le Kochuveli – Gorakhpur Superfast Special se compose d’un autocar LHB AC 2 niveaux, sept autocars LHB AC 3 niveaux, un autocar LHB AC 3 niveaux en classe économique, quatre autocars LHB classe Sleeper, deux autocars LHB général deuxième classe, un général deuxième classe Autocar LHB pour personnes à mobilité réduite ainsi qu’un fourgon bagages et freins.

En septembre de cette année, pour la première fois, les autocars AC Three Tier Economy Class ont été rattachés au train numéro 02403 Prayagraj – Jaipur Express. Le nouvel autocar AC Economy compte 83 places assises contre 72 places dans l’autocar de classe 3AC. En outre, la structure tarifaire de cette nouvelle classe, selon le ministère des Chemins de fer, est 8 % inférieure à celle de l’autocar 3AC. Certaines des caractéristiques comprennent une capacité de couchette accrue de 72 à 83, une conception améliorée et modulaire des sièges et couchettes de la classe économique AC à trois niveaux, des tables de collation pliables pour les passagers dans les baies longitudinales et transversales, chaque couchette avec un évent de climatisation individuel, des caméras de vidéosurveillance , porte de toilette plus large ainsi qu’une porte d’entrée pour Divyangjan dans chaque autocar, liseuse individuelle, bornes de recharge USB, sécurité incendie améliorée, etc.

