Indian Railways met en service des centrales de production d’oxygène PSA à Jabalpur, Bhopal et Kota à des fins médicales

La zone West Central Railway a mis en service des centrales de production d’oxygène PSA dans les trois divisions (Jabalpur, Bhopal, Kota) à des fins médicales.

Une autre étape des chemins de fer indiens vers AatmaNirbhar Bharat ! Le 75e jour de l’indépendance de l’Inde, la zone West Central Railway a mis en service des centrales de production d’oxygène PSA (adsorption modulée en pression) dans les trois divisions (Jabalpur, Bhopal, Kota) à des fins médicales. Selon le transporteur national, ces centrales génératrices d’oxygène fourniront de l’oxygène médical aux patients. Ces usines d’oxygène ont été équipées d’une unité de séchage d’air de type réfrigéré, d’un compresseur d’air et d’un réservoir de stockage d’oxygène. La capacité de l’usine de production d’oxygène de l’hôpital central de Jabalpur est de 600 litres par minute. Alors que la capacité des usines de production d’oxygène dans les deux, l’hôpital ferroviaire de Bhopal et l’hôpital ferroviaire de Kota est de 500 litres par minute.

Les chemins de fer indiens, pendant la crise de Covid, ont apporté un soulagement dans diverses régions du pays en livrant de l’oxygène médical liquide (OMT) via les services de train Oxygen Express. Le gaz salvateur a été utilisé pour traiter les patients positifs au Covid-19. Dans le but de s’assurer que le soulagement de l’oxygène atteint les destinations dans les plus brefs délais, le ministère des Chemins de fer avait déclaré que le transporteur national avait créé de nouvelles normes et mis en place des références sans précédent dans l’exploitation des services de train de fret express à oxygène. L’assistance OMT par les trains Oxygen Express des chemins de fer indiens a atteint plusieurs États, notamment le Kerala, l’Uttarakhand, le Pendjab, le Maharashtra, le Madhya Pradesh, le Karnataka, l’Andhra Pradesh, le Rajasthan, le Tamil Nadu, le Telangana, l’Haryana, l’UP, l’Assam et Delhi.

Auparavant, le ministère des Chemins de fer avait déclaré que dans la plupart des cas, la vitesse moyenne de ces trains Oxygen Express sur de longues distances était supérieure à 55. Afin de s’assurer que l’OMT pour les urgences médicales atteigne le plus rapidement possible, ces trains ont été exploités sur Corridor vert de haute priorité, avec le plus grand sentiment d’urgence. En outre, les équipes opérationnelles de divers chemins de fer de zone ont travaillé 24 heures sur 24 dans les circonstances les plus difficiles. En outre, les arrêts techniques ont été réduits à 1 minute pour les changements d’équipage sur différentes sections ferroviaires, a indiqué le ministère.

