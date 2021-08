Indian Railways Mumbai Trains locaux: Vérifiez les règles de voyage et les étapes pour obtenir des laissez-passer mensuels

in

Services de trains locaux de Mumbai : il y a quatre mois, le gouvernement de l’État du Maharashtra avait fermé les services de trains locaux d’Indian Railways pour le grand public afin d’arrêter la propagation de Covid-19. Cependant, récemment, le gouvernement du Maharashtra a autorisé ceux qui sont entièrement vaccinés à monter à bord des trains locaux de banlieue dans la ville de Mumbai au moins 14 jours après avoir pris leur deuxième dose de vaccin Covid. Les autorités vérifieront le statut vaccinal du passager avant de donner l’autorisation nécessaire pour acheter un laissez-passer mensuel, selon un rapport d’IE. A Mumbai, les trains locaux grand public ont repris à partir du 15 août 2021.

Quel est le processus de vérification hors ligne pour obtenir un laissez-passer mensuel ?

Selon le rapport, un processus hors ligne a commencé le 11 août 2021 pour vérifier le statut vaccinal des navetteurs qui ont reçu les deux vaccins Covid est en cours dans les gares locales sur les lignes centrales, occidentales et portuaires. Dans 109 stations à travers le MMR, 420 services d’assistance ont été mis en place et sont opérationnels de 7h00 à 23h00 tous les jours, avec deux sessions consécutives. Ceux qui sont éligibles doivent porter des copies papier originales du certificat de vaccination Covid final ainsi qu’une preuve d’une pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement (de préférence une carte Aadhar). Les navetteurs doivent également se munir d’une photocopie couleur de la pièce d’identité avec photo ainsi que du certificat de vaccination définitif. Les deux documents sont obligatoires pour entrer dans les locaux de la gare.

Suite à la vérification de ces documents, le certificat et la pièce d’identité seront tamponnés par les autorités. Les passagers peuvent obtenir leur abonnement mensuel après avoir présenté les copies tamponnées des documents au guichet. Tous les passagers doivent être munis du laissez-passer mensuel, du certificat final de vaccination et d’une carte d’identité lorsqu’ils voyagent dans les trains locaux.

Comment les navetteurs peuvent-ils obtenir le pass en ligne ?

Le département de secours et de réhabilitation du Maharashtra a lancé un site Web pour fournir des laissez-passer électroniques à ceux qui sont associés aux services essentiels. Le public peut visiter ce site Web (https://epassmsdma.mahait.org) pour obtenir ses laissez-passer mensuels.

Les personnes éligibles peuvent accéder au portail Web, cliquer sur l’option « Carte de voyage pour les citoyens vaccinés » et saisir le numéro de téléphone mobile qu’elles ont utilisé lors de l’enregistrement de la vaccination.

Un OTP sera envoyé aux utilisateurs par SMS. En entrant dans l’OTP, ils doivent soumettre des informations telles que le nom, le numéro de référence du bénéficiaire, le numéro de téléphone portable, etc., et cliquer sur l’option « Générer le Pass ».

Ensuite, le portail Web affichera automatiquement les détails du demandeur, y compris les dates de vaccination. Les candidats sont tenus de télécharger leurs photos sous l’option d’auto-image.

Une fois ce processus terminé, un message apparaîtra indiquant que le demandeur recevra un lien par SMS dans les 48 heures. Après avoir reçu le lien, l’e-pass peut être obtenu.

Sur présentation de cet e-pass à un guichet ferroviaire, le véritable abonnement mensuel peut être obtenu.

L’e-pass ne sera délivré à la personne que si au moins 14 jours se sont écoulés depuis la réception de la deuxième dose du vaccin.

Dans le cas où quelqu’un ferait une demande avant cela, il ne recevra l’e-pass qu’une fois la période stipulée terminée.

Outre les personnes entièrement vaccinées, qui d’autre peut voyager en train local ?

Le personnel gouvernemental et semi-gouvernemental, ainsi que ceux associés aux services essentiels, seront autorisés à voyager en trains de banlieue quel que soit leur statut vaccinal Covid.

Qui n’est pas autorisé à voyager en train local ?

Ceux qui ne sont pas complètement vaccinés, ou qui n’ont pas terminé un minimum de 14 jours depuis la réception de la deuxième dose de vaccin, ne sont pas éligibles pour faire la navette dans les trains locaux.

De plus, les citoyens entièrement vaccinés ne peuvent voyager qu’avec le laissez-passer mensuel et ne peuvent pas acheter de billets pour un seul voyage. Cependant, les abonnements journaliers peuvent être utilisés par le personnel du gouvernement et ceux associés aux services essentiels.

