Indian Railways offre une vue imprenable sur les Ghâts occidentaux aux passagers ; Introduit plus d’autocars Vistadome

Indian Railways présente plus d’autocars Vistadome pour les passagers ! Récemment, deux luxueuses voitures Vistadome ont été introduites par la zone ferroviaire du sud-ouest sur des trains express de jour, offrant aux voyageurs une vue panoramique à 180 degrés sur les pittoresques Ghâts occidentaux. Aneesh Hegde, CPRO de South Western Railways, a été cité dans un rapport de la PTI disant que cette voie ferrée traverse les Ghâts occidentaux, en particulier le tronçon Sakleshpur-Subrahmanya Ghat. Selon lui, cette section ferroviaire est pittoresque et offre une vue imprenable sur les vallées, les montagnes, les gorges et la verdure. Pendant la mousson, la région regorge de paysages encore plus beaux, a-t-il ajouté.

Selon Hegde, le train dispose de deux voitures Vistadome, chacune pouvant accueillir 44 personnes. Les sièges de ces autocars Vistadome peuvent pivoter à 180 degrés tandis que les grandes et larges fenêtres offriront une vue dégagée et rapprochée de l’extérieur aux voyageurs. Ces autocars Vistadome ont été fabriqués sur la plate-forme/technologie LHB par Integral Coach Factory (ICF), Chennai. Il y a des toits en verre dans ces autocars, qui offrent une vue sur le ciel. Ces toits ont également été équipés d’écrans anti-éblouissants, a déclaré le South Western Railway CPRO.

L’autocar Vistadome nouvellement introduit est équipé d’une vidéosurveillance, d’un écran LED, de systèmes de sécurité incendie, d’une prise de charge mobile sur chaque siège, d’un mini garde-manger, d’un four et d’un réfrigérateur, d’étagères à bagages en acier à plusieurs niveaux, d’un « contenu à la demande » visible par les passagers. De plus, l’autocar Vistadome est équipé de bio-toilettes, de portes coulissantes automatiques et de tables à collation pliables, similaires à celles des avions. En outre, ils ont été équipés d’un système de sonorisation basé sur GPS ainsi que d’une signalisation en braille afin d’aider les passagers malvoyants. De plus, un espace a été prévu à l’extrémité de l’autocar avec une grande fenêtre de visualisation, a ajouté le CPRO.

Le mois dernier, le transporteur national, dans un premier temps, avait rétabli les opérations de Mumbai-Pune Deccan Express Special avec un autocar Vistadome attenant. Certaines des principales caractéristiques de ce train spécial comprennent des sièges pivotants pour les passagers, des chaises pushback, un toit en verre, de larges vitres, etc.

