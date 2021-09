Indian Railways ouvrira un nouveau terminal à Baiyappanahalli, à Bangalore, après avoir réglé les problèmes de connectivité

in

Le commissaire en chef du BBMP, Gaurav Gupta, a récemment présenté le plan au ministre des Chemins de fer.

Le terminal ferroviaire Sir M Visvesvaraya de Bangalore à Baiyappanahalli, après avoir subi plusieurs retards, devrait ouvrir bientôt car l’organisme civique de la ville a réglé les problèmes de connectivité routière, a déclaré le ministre des Chemins de fer Ashwini Vaishnaw. On s’attend à ce que le troisième terminal d’entraînement de la ville des chemins de fer indiens après Krantivira Sangolli Rayanna (KSR) Bengaluru ainsi que les gares de Yesvantpur décongestionnent la ruée dans les deux gares existantes. Un survol rotatif surélevé vers le terminal sera développé par Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP) au coût de Rs 260 crore. Le commissaire en chef du BBMP, Gaurav Gupta, a récemment présenté le plan au ministre des Chemins de fer.

Selon un rapport d’IE, le BBMP prévoit de construire un pont rotatif surélevé à la jonction Maruthi Sevanagar-IOC afin de donner accès au terminal ainsi qu’à des zones comme Banaswadi et Kammanahalli. Par ailleurs, un RoB supplémentaire est prévu au passage à niveau de Baiyappanahalli, à côté du RoB actuellement en construction. Le ministre des Chemins de fer a déclaré qu’il existe des problèmes concernant la connectivité au terminal pour lesquels l’organisme civique de la ville a trouvé des solutions. Depuis le terminal, le service ferroviaire sera opérationnel une fois le problème de connectivité résolu, a déclaré le ministre.

La zone ferroviaire du sud-ouest n’a pas encore annoncé de date concernant l’ouverture du terminal. Le transporteur national avait initialement prévu de démarrer des services commerciaux en mars 2021, mais en raison du verrouillage induit par Covid-19, le lancement a été retardé. Selon les responsables, le terminal d’une valeur de 314 crores de roupies est le premier plus grand hall ferroviaire climatisé d’Inde, ce qui offrira aux voyageurs une expérience de type aéroport. Le terminal des chemins de fer indiens s’inspire de l’aéroport international Kempegowda de Bengaluru. Il comptera sept plates-formes, outre huit lignes de stabulation et trois lignes de stands. Chaque quai mesure 600 mètres de long et 15 mètres de large, ont indiqué les responsables des chemins de fer.

Selon le rapport, l’aérogare de 4 200 mètres carrés accueillera 50 000 personnes par jour, avec jusqu’à 50 trains par jour. En outre, deux métros ont également été construits, qui relieront tous les quais de la gare, à l’exception d’un long FoB de forme ovale qui reliera les sept quais. Pour les passagers à mobilité réduite, les métros seront accessibles à la fois par des escaliers et des rampes. L’aérogare ainsi que les quais seront éclairés par des lumières LED. En outre, il sera équipé de sa propre collecte d’eau de pluie ainsi que d’une installation de stockage. Les responsables ont déclaré qu’une usine de traitement des eaux usées était également en préparation avec une capacité de quatre litres lakh. Le nouveau terminal de Bengaluru disposera également d’un parking pour plus de 200 voitures et 900 deux-roues, ont-ils ajouté.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.