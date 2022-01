Indian Railways Oxygen Express: Northern Railway transporte plus de 14 000 tonnes de LMO vers les centres de soins Covid

La zone ferroviaire du Nord a maintenu un approvisionnement ininterrompu de médicaments, d’injections ainsi que de consommables aux centres de santé.

Indian Railways transporte plus de 14 000 tonnes d’oxygène liquide médical ! La zone ferroviaire du Nord a exploité 858 trains de fret spéciaux à travers des couloirs verts transportant plus de 14 403 tonnes d’oxygène médical liquide dans des réservoirs cryogéniques ainsi que des camions-citernes pour l’approvisionnement des hôpitaux et des centres de soins Covid dans les États de Uttar Pradesh, Uttrakhand, Pendjab, Haryana et Delhi. Selon le ministère des Chemins de fer, cela représente près de 50 pour cent du mouvement total des OVM par les chemins de fer indiens. Par ailleurs, la zone du Chemin de fer du Nord a maintenu un approvisionnement ininterrompu de médicaments, d’injections ainsi que de consommables aux centres de santé. Dans les centres, des tests RT-PCR sont en cours.

La zone ferroviaire du Nord avait également mis en place une usine d’une capacité de 500 litres par minute à NRCH pour un approvisionnement ininterrompu en oxygène médical. En dehors de cela, des usines d’oxygène ont été installées dans les cinq hôpitaux de division. Northern Railways prend également plusieurs autres mesures pour améliorer l’expérience des passagers. Le chemin de fer zonal procède régulièrement à l’entretien et à la mise à niveau des actifs. Selon le ministère, la révision périodique des autocars Linke Hofmann Busch (LHB) avec un nettoyage mécanisé efficace est effectuée en un temps record de 14 jours à l’atelier d’Alambagh à Lucknow.

Dans le cadre du projet Utkrisht, les intérieurs des râteaux ICF, y compris ceux à voie étroite, sont améliorés. De plus, des toilettes biologiques sont en cours de modernisation dans les voitures de train basées sur le chemin de fer du Nord. Les deux trains à grande vitesse Vande Bharat Express de Northern Railways ont plus de deux ans de service et s’avèrent très populaires auprès des passagers ferroviaires. De plus, jusqu’à présent, plus de 70 pour cent des kilomètres de route au-dessus de la zone ferroviaire du Nord ont été électrifiés. Le chemin de fer zonal s’est également procuré de l’électricité moins chère grâce à un accès ouvert dans les États de l’Uttar Pradesh, de l’Haryana, du Pendjab et de Delhi. Par conséquent, un montant de Rs 300 Crore a été économisé en tant que facture d’énergie de traction pour ces endroits.

