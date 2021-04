Indian Railways pour démarrer plus de trains spéciaux Shatabdi, Duronto à partir du 10 avril; voir la liste des trains ici

Quatre trains spéciaux Shatabdi Express et un train spécial Duronto Express sont en cours de démarrage.

Bientôt, plus de trains spéciaux à courir! Dans les prochains jours, Piyush Goyal a présidé le ministère des chemins de fer, est prêt à introduire davantage de services de trains de voyageurs. Pour la commodité des passagers des chemins de fer indiens, quatre trains spéciaux Shatabdi Express et un train spécial Duronto Express sont mis en route par le transporteur national. Selon le ministère des chemins de fer, les opérations de ces quatre trains spéciaux Shatabdi et d’un train spécial Duronto Express commenceront du 10 avril 2021 au 15 avril 2021, ce qui garantira un voyage pratique et sûr des passagers des chemins de fer. Voici les services ferroviaires spéciaux, qui seront exploités par Indian Railways du 10 au 15 avril:

1) New Delhi – Spécial Amritsar Shatabdi Express: Ce service de train circulera quotidiennement

2) New Delhi – Spécial Daurai Shatabdi Express: Ce service de train fonctionnera également tous les jours

3) New Delhi – Spécial Amritsar Shatabdi Express: Ce service de train circulera une fois par semaine

4) Chandigarh – Spécial New Delhi Shatabdi Express. Ce service de train fonctionnera six jours par semaine

5) Sarai Rohilla, Delhi – Jammu Tawi Duronto Express Special: Ce train circulera trois jours par semaine

Depuis que le verrouillage national du COVID-19 a été déclaré par le gouvernement l’année dernière en mars, tous les services de trains de voyageurs réguliers des chemins de fer indiens restent suspendus, mais des services ferroviaires spéciaux ont été lancés depuis mai 2020 de manière progressive. Environ 77 pour cent du courrier, des trains express sont actuellement en service sur le réseau des chemins de fer indiens. En outre, 91 pour cent des trains locaux / suburbains circulent alors que seulement 20 pour cent des trains de voyageurs sont sur des voies ferrées à l’heure actuelle. Le transporteur national avait déclaré qu’il souhaitait atteindre le niveau pré-pandémique des services de passagers avec ses trains spéciaux au cours des deux prochains mois. Cependant, la décision dépend de l’approbation des gouvernements des États et de l’état de la pandémie de COVID-19.

