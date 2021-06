Indian Railways pour devenir prêt pour l’avenir en mode mission ; Livrera 126 projets critiques d’une valeur de plus de Rs 1,15,000 crore

Une fois ces projets achevés, ils amélioreront la mobilité, la sécurité et créeront une capacité supplémentaire pour faire circuler davantage de trains de marchandises et de voyageurs sur ces routes ferroviaires saturées et achalandées.

Pour se préparer à l’avenir, Indian Railways est en passe de livrer 58 projets super critiques ainsi que 68 projets critiques d’une valeur de plus de 1 15 000 crores de roupies au cours des prochaines années en mode mission. Selon le ministère des Chemins de fer, pas moins de 29 projets super critiques d’une longueur totale de 1 044 kilomètres et d’un coût de 11 588 crores de roupies ont été mis en service au cours de la dernière année. Une fois ces projets achevés, ils amélioreront la mobilité, la sécurité et créeront une capacité supplémentaire pour faire circuler davantage de trains de marchandises et de voyageurs sur ces routes ferroviaires saturées et achalandées. Pour leur achèvement rapide, une priorité plus élevée a été accordée dans l’allocation budgétaire pour ces projets identifiés.

Projets super critiques : Le transporteur national a identifié un total de 58 projets super critiques d’une longueur totale de 3750 kilomètres, pour un coût de Rs 39 663 Crore. Parmi ceux-ci, 27 projets seront achevés d’ici décembre 2021 tandis que deux projets seront livrés d’ici mars 2022. Ces projets comprennent des projets de multi-voies, c’est-à-dire le doublement de la 3ème ligne/4ème ligne sur des itinéraires très fréquentés. Jusqu’à présent, pas moins de 29 projets d’une longueur totale de 1 044 kilomètres, coûtant 11 588 crores de roupies, ont été commandés.

Projets critiques : Pas moins de 68 projets critiques d’une longueur de 6913 kilomètres, coûtant 75 736 crores de roupies, ont été identifiés par les chemins de fer indiens. Sur ces projets, quatre projets d’une longueur de 108 kilomètres, coûtant un montant de Rs 1408 crore ont été achevés jusqu’à présent et le reste des projets devrait être achevé d’ici mars 2024.

Selon le ministère, certains projets clés de renforcement des capacités ont été réalisés par les chemins de fer indiens dans des États comme le Bengale occidental, l’Assam, l’Uttarakhand et le Maharashtra. Quelques-uns de ces projets sont les suivants: –

Assam– Indian Railways a réalisé la mise en service de la voie de deuxième ligne sur Naranarayan Setu sur le fleuve Brahmapoutre de la section New Bongaigaon-Guwahati, qui vise à apporter un grand soulagement sur cette section ferroviaire.

Bengale-Occidental– Le transporteur national a commandé une partie de deux projets de doublement en mai 2021, à savoir Katwa-Bazar Sau et Azimganj-Bazar Sau malgré la crise du COVID-19 et les élections de l’État.

Maharashtra– En juin 2021, le transporteur national a mis en service un projet Super Critical de troisième ligne Bhusaval-Jalgaon, qui a supprimé le goulot d’étranglement de cette section et a beaucoup soulagé les opérations ferroviaires dans les sections Bhusaval-Udhna et Manmad-Khandwa.

Uttarakhand– Doublement de la section Haridwar-Laksar terminé. Après la mise en service de cette section en janvier 2021, toute la route de New Delhi à Haridwar via Meerut, Muzaffarnagar et Roorkee est devenue une double ligne. Cela a été fait dans le but d’améliorer la ponctualité sur cet itinéraire très fréquenté.

