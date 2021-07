Indian Railways pour étendre la périodicité des trajets de plusieurs trains spéciaux ; voir la liste ici

Indian Railways a décidé d’étendre la périodicité de circulation de nombreux services de trains spéciaux d’été et de festival.

Extension des Trains Spéciaux : Bonne nouvelle pour ceux qui prévoient un voyage en train pendant les vacances d’été. Afin d’éviter l’afflux supplémentaire de passagers, Indian Railways a décidé d’étendre la périodicité de circulation de nombreux services de train Summer and Festival Special. Cependant, le transporteur national a demandé aux passagers de suivre toutes les normes des gouvernements étatiques et centraux concernant la pandémie de COVID-19, y compris la désinfection, la distanciation sociale, le port de masques, etc. dans les gares et à l’intérieur des trains pendant le voyage. Pour tout type d’informations sur ces trains, les passagers peuvent appeler le numéro 139 de la ligne d’assistance RailMadad ou visiter le site Web des chemins de fer indiens. Voici la liste des trains Summer et Festival Special, qui sont prolongés par la zone ferroviaire du Nord :

Numéro de train 05063 Gorakhpur Junction – Panvel Summer Special prolongé jusqu’au 1er juillet 2021Numéro de train 05064 Panvel – Gorakhpur Junction Summer Special prolongé jusqu’au 2 juillet 2021Numéro de train 05301 Gorakhpur Junction – Bandra T. Summer Special prolongé jusqu’au 9 juillet 2021 et 16 juillet 2021Numéro de train 05302 Bandra T. – Gorakhpur Junction Spécial été prolongé jusqu’au 10 juillet 2021 et 17 juillet 2021Numéro de train 05195 Gorakhpur Junction – Anand Vihar T. Spécial été prolongé jusqu’au 1er juillet 2021 et 5 juillet 2021Numéro de train 05196 Anand Vihar T. – Gorakhpur Junction Summer Spécial prolongé jusqu’au 2 juillet 2021 et 6 juillet 2021Numéro de train 02238 Jammu Tawi – Varanasi Junction Festival Spécial prolongé jusqu’au 1er juillet 2021Numéro de train 04042 Dehradun – Delhi Junction Festival Spécial prolongé jusqu’au 1er juillet 2021Numéro de train 02232 Chandigarh – Lucknow Festival Spécial prolongé jusqu’au 1er juillet 2021Numéro de train 02447 Manikpur – Hazrat Nizamuddin Festival Spécial prolongé jusqu’au 1er juillet 2021Numéro de train 04183 Tundla Ju nction – Delhi Junction Festival Special prolongé jusqu’au 3 juillet 2021

