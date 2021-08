Indian Railways pour exécuter Mangalore-Madgaon Daily Special ; Vérifiez les horaires des trains, les arrêts et d’autres détails

La zone ferroviaire du Sud a annoncé un service de train spécial entre Mangalore au Karnataka et Madgaon à Goa.

Train spécial quotidien IRCTC Mangalore-Madgaon : les chemins de fer indiens feront circuler un train spécial entre les gares de Mangalore Central et de Madgaon ! La zone ferroviaire du Sud a annoncé un service de train spécial entre Mangalore au Karnataka et Madgaon à Goa. Selon un communiqué publié par Southern Railways, le train numéro 06602 Mangalore Central – Madgaon Daily Special quittera la gare centrale de Mangalore à 5h30 le et à partir du 16 août 2021 et atteindra la gare de Madgaon à 14h00 (à 13h10 en dehors de la mousson) le même jour. Au retour, le train numéro 06601 Madgaon – Mangalore Central Daily Special partira de la gare de Madgaon à 14h30 (à 14h00 en dehors de la mousson) le et à partir du 16 août 2021 et arrivera à la gare centrale de Mangalore à 21h40 (à 21h05 pendant Hors mousson) le même jour.

Le train numéro 06602/06601 Mangalore Central – Madgaon Daily Special se compose de 10 autocars généraux de deuxième classe et de deux fourgons à bagages et à freins. Dans les deux sens, le train spécial s’arrêtera à Mangalore Junction, Thokur, Surathkal, Mulki, Nandikoor, Padubidri, Innanje, Udupi, Barkur, Kundapura, Senapura, Bijoor, Byndoor, Shiroor, Bhatkal, Chitrapur, Murdeshwar, Manki, Honnavar, Gares ferroviaires de Kumta, Mirjan, Gokarna Road, Ankola, Harwada, Karwar, Asnoti, Loliem, Cancona, Balli, selon la zone ferroviaire sud.

Le chemin de fer zonal a également informé que la réservation à l’avance pour le service de train spécial réservé mentionné ci-dessus a ouvert à 08h00 le 12 août 2021. Pendant ce temps, le transporteur national, dans le but de répondre à la ruée supplémentaire de passagers ferroviaires pendant Ganesh Chaturthi, a a décidé de faire circuler plusieurs trains spéciaux du festival Ganpati sur le réseau des chemins de fer indiens. Tous les passagers des chemins de fer indiens voyageant sont priés de suivre toutes les directives et SOP émises par le gouvernement central et les gouvernements des États, liées à la pandémie de Covid-19 en cours, telles que la distanciation sociale, le port de masques, la désinfection, etc., lors de l’embarquement, du voyage, et aussi à destination.

