Indian Railways pour faire circuler des trains spéciaux entre Lucknow-Meerut et de Jhansi à Lucknow ; Voir les horaires, les haltes

Les chemins de fer indiens vont exploiter plus de trains spéciaux

Trains spéciaux IRCTC : Indian Railways a décidé de lancer davantage de services de trains spéciaux afin d’éliminer la ruée supplémentaire de passagers. Selon la zone ferroviaire du Nord, le transporteur national introduira le numéro de train 01817/01818 Lucknow Junction – Meerut City – Lucknow Junction Service spécial quotidien Superfast Express entièrement réservé et le numéro de train 01823 Jhansi – Lucknow Junction One Way Service spécial entièrement réservé. Indian Railways a demandé à tous les voyageurs ferroviaires de suivre tous les protocoles liés à Covid-19 émis par le Centre ainsi que par les gouvernements des États. Voici les horaires, arrêts et autres détails des trains Lucknow Junction – Meerut City Special et Jhansi – Lucknow Junction One Way Special :

Lucknow Junction-Meerut City-Lucknow Junction Offre du jour Superfast Express entièrement réservée : À compter du 18 août 2021, le train numéro 01817 partira de la gare de Lucknow Junction tous les jours à 14h25 et arrivera à Meerut City Junction à 22h30. Alors que le train numéro 01818, à compter du 19 août 2021, partira de la gare de Meerut City tous les jours à 6h40 et arrivera à la gare de Lucknow Junction à 15h05. Le train se compose d’autocars de la classe AC 3 niveaux, de la classe des wagons-fauteuils AC, des wagons-fauteuils et de la deuxième classe (réservée). Dans les deux sens, le train spécial s’arrêtera aux gares de Balamu Junction, Hardoi, Shahjahanpur, Rampur, Bareilly, Moradabad, Amroha et Hapur.

Spécial Jhansi-Lucknow Junction One Way entièrement réservé : À compter du 17 août 2021, le train numéro 01823 partira de la gare de Jhansi à 21h20, s’arrêtera à la gare d’Unnao à 2h36 et arrivera à la gare de Lucknow Junction à 4h20. Le Jhansi – Lucknow Junction One Way entièrement réservé spécial a des autocars de classe AC 3 niveaux, une classe de voiture-fauteuil AC, une voiture-fauteuil et des autocars de deuxième classe (réservés). En route, en dehors de la gare d’Unnao, le train spécial s’arrêtera aux gares de Mustra, Parichha, Nandkhas, Erich road, Ait Junction, Kalpi, Orai, Bhimsen Junction, Pokhrayan et Kanpur Central.

