Indian Railways pour interrompre 16 trains spéciaux à partir du 7 mai; Voir la liste des trains annulés

16 trains spéciaux seront interrompus à compter du 7 mai 2021.

Annulation de trains spéciaux: Indian Railways gère plusieurs services ferroviaires spéciaux pour les passagers depuis l’année dernière, date à laquelle ils ont suspendu tous les services de trains de voyageurs en raison de la pandémie COVID-19. Cependant, certains de ces trains circulaient avec un faible taux d’occupation. Ainsi, le transporteur national a décidé de mettre fin à certains des trains spéciaux en raison d’une mauvaise fréquentation jusqu’à nouvel ordre. Selon un communiqué de presse émis par Eastern Railways, 16 trains spéciaux sont interrompus à compter du 7 mai 2021. Voici la liste des trains spéciaux qui sont annulés par la zone Eastern Railway en raison d’une mauvaise fréquentation:

Le train numéro 02019 Howrah – Ranchi Special, fonctionnant six jours par semaine sauf le dimanche, a été annulé

Le train numéro 02020 Ranchi – Howrah Special, fonctionnant six jours par semaine sauf le dimanche, a été annulé

Le train numéro 02339 Howrah – Dhanbad Special, circulant tous les jours, a été annulé

Le train numéro 02340 Dhanbad – Howrah Special, circulant tous les jours, a été annulé

Le train numéro 03027 Howrah – Azimganj Special, circulant tous les jours, a été annulé

Le train numéro 03028 Azimganj – Howrah Special, circulant tous les jours, a été annulé

Le train numéro 03047 Howrah – Rampurhat Special, qui circule tous les jours, a été annulé

Le train numéro 03048 Rampurhat – Howrah Special, qui circule tous les jours, a été annulé

Le train numéro 03117 Kolkata – Lalgola Special, circulant le mardi, jeudi, vendredi et dimanche, a été annulé

Le train numéro 03118 Lalgola – Kolkata Special, circulant les lundi, mercredi, vendredi et samedi, a été annulé

Le train numéro 03187 Sealdah – Rampurhat Special, circulant tous les jours, a été annulé

Le train numéro 03188 Rampurhat – Sealdah Special, circulant tous les jours, a été annulé

Le train numéro 03401 Bhagalpur – Danapur Special, circulant tous les jours, a été annulé

Le train numéro 03402 Danapur – Bhagalpur Special, circulant tous les jours, a été annulé

Le train numéro 03502 Asansol – Haldia Special, circulant six jours par semaine sauf le dimanche, a été annulé

Le train numéro 03501 Haldia – Asansol Special, circulant six jours par semaine sauf le dimanche, a été annulé

