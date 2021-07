Indian Railways pour lever des fonds; Offre un terrain près de la gare de Howrah pour un développement résidentiel et commercial

Des offres ont été sollicitées par la Rail Land Development Authority (RLDA) pour la location de terrains ferroviaires vacants à Howrah’s Salt Golah.

Un terrain de chemin de fer de choix près de la gare de Howrah sera offert en location pour un développement résidentiel et commercial pour une période de 99 ans alors que Indian Railways cherche à lever des fonds. Selon les responsables, la parcelle de terrain, d’une superficie de 88 300 mètres carrés, est située le long de la berge de Hooghly et sera mise sous le marteau avec un prix de réserve de Rs 448 crore. Un responsable a été cité dans un rapport de la PTI disant que des offres ont été sollicitées par la Rail Land Development Authority (RLDA) pour la location de terrains ferroviaires vacants à Howrah’s Salt Golah. Il est situé le long d’une autoroute de 20 mètres de large, à environ 1,5 kilomètre de la gare de Howrah. Les premiers retours des développeurs locaux lors de la réunion de pré-offre étaient encourageants, a-t-il déclaré. Pour le dépôt de l’offre, la date limite est le 29 août, a-t-il ajouté.

Autorité statutaire pour le développement des terrains ferroviaires relevant du ministère des Chemins de fer, la RLDA a quatre mandats clés dans le cadre de son plan de développement, qui comprennent la location de sites commerciaux, le réaménagement de la colonie, le réaménagement de la gare et des complexes multifonctionnels. Le vice-président de la RLDA, Ved Parkash Dudeja, a été cité dans le rapport disant que Howrah est le centre commercial dynamique du Bengale occidental. Le terrain ferroviaire présent à Salt Golah peut être utilisé pour le développement résidentiel et commercial. En outre, des installations de sports nautiques peuvent également y être développées, a ajouté Dudeja.

Le site ferroviaire est entouré par Ratnakar School et Golabari Ghat au nord, Railway Printing Press and Signal Workshop au sud, la rivière Hooghly à l’est, tandis que Salkia School Road à l’ouest. Selon les responsables, le preneur se verra conférer des droits de commercialisation contrôlés et régulés, ainsi que le preneur, sera mandaté pour développer le site sur une durée de dix ans. Le transporteur national possède près de 43 000 hectares de terres vacantes à travers l’Inde. Actuellement, la RLDA gère jusqu’à 84 projets de réaménagement de colonies ferroviaires. Récemment, l’autorité a loué trois colonies ferroviaires à Guwahati et Secunderabad pour le réaménagement, ont déclaré les responsables. En Inde, RLDA possède plus de 100 sites commerciaux (nouveaux) à louer, ont ajouté les responsables.

