Indian Railways pour restaurer plus de trains spéciaux; vérifier les dates et autres détails ici

Ces services de train spéciaux devraient offrir aux passagers une expérience de voyage ferroviaire sûre, fluide et pratique.

Restauration des trains spéciaux des chemins de fer indiens : voyager sur les chemins de fer indiens pour être plus pratique car le transporteur national est prêt à reprendre davantage de trains spéciaux dans les prochains jours. La zone ferroviaire du sud-ouest a récemment annoncé la reprise des opérations du train numéro 02028/02027 KSR Bengaluru – Dr. MGR Chennai Central – KSR Bengaluru Shatabdi Special et du train numéro 07333/07334 Hubali – Dr. MGR Chennai Central – Hubali Weekly Special . Ces services de train spéciaux devraient offrir aux passagers une expérience de voyage ferroviaire sûre, fluide et pratique. Voici les dates de restauration de ces trains spéciaux ainsi que d’autres détails :

Le train numéro 02028 Bengaluru – Chennai Shatabdi Special (Ex. mardi) reprendra ses opérations à partir du 21 juillet 2021. Le train numéro 02027 Chennai – Bengaluru Shatabdi Special (Ex. mardi) reprendra également ses services à partir du 21 juillet 2021. Numéro de train 02028/02027 KSR Bengaluru – Dr. MGR Chennai Central – KSR Bengaluru Shatabdi Special se compose de 12 autocars au total, dont neuf autocars AC Chair Car, un autocar First Class AC Chair Car et deux bagages et camionnettes de freinage.

Le train numéro 07333 Hubali – Dr. MGR Chennai Central Weekly Special (mercredi) reprendra ses activités à partir du 21 juillet 2021. Le train numéro 07334 Dr. MGR Chennai Central – Hubali Weekly Special (jeudi) reprendra ses opérations à partir du 22 juillet 2021. Train Numéro 07333/07334 Hubali – Dr. MGR Chennai Central – Hubali Weekly Special sera composé de 17 autocars au total, dont cinq autocars de deuxième classe générale, un autocar AC 2 Tier, deux autocars AC 3 Tier, sept autocars Sleeper Class et deux bagages Cum Brake Fourgons.

Pendant ce temps, South Western Railways a également annoncé que le train spécial hebdomadaire numéro 06237/06238 Mysuru – Sainagar Shirdi – Mysuru entièrement réservé reprendra bientôt ses activités. Le train numéro 06237 Mysuru – Sainagar Shirdi reprendra ses services à partir du 26 juillet, tandis que le train numéro 06238 Sainagar Shirdi – Mysuru reprendra ses activités à partir du 27 juillet 2021.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.