Indian Railways prépare 70000 lits d’isolement dans plus de 4400 entraîneurs Covid Care

Indian Railways a mis à disposition une flotte de plus de 4400 autocars d’isolement covid care avec environ 70 000 lits. Ces autocars peuvent être déplacés facilement sur le réseau des chemins de fer indiens et positionnés aux endroits demandés. Dans la dernière mise à jour, avec le Gujarat et le Nagaland à la recherche d’entraîneurs d’isolement pour les soins covid, le transporteur national a rapidement répondu à la demande des États et a positionné les entraîneurs de soins covid respectivement à Sabarmati, Chandlodiya et Dimapur. À l’heure actuelle, 232 autocars ont été remis à divers États selon leur demande avec une capacité en lits de plus de 4000 lits. Le statut mis à jour de ces coachs d’isolement positionnés dans divers états est le suivant:

Au Gujarat, les chemins de fer indiens ont déployé 10 autocars pour Sabarmati et six autocars d’isolement pour Chandoliya, conformément à un protocole d’accord signé avec la société municipale d’Ahmedabad.

Dans l’état du Nagaland, le transporteur national a positionné 10 coachs de solation covid care à Dimapur.

Au cours des derniers jours, au Nandrubar du Maharashtra, 14 nouvelles admissions ont été enregistrées, tandis que 13 patients ont été libérés. Actuellement, 26 patients sont isolés dans cet établissement. Jusqu’à présent, pas moins de 104 patients ont été admis avec la sortie de 78 patients covid par les autorités sanitaires de l’État. En outre, 11 entraîneurs de soins covid ont été placés à Ajni Inland Container Depot et remis à Nagpur Municipal Corporation. Dans cet établissement, six patients ont été admis et quatre ont obtenu leur congé.

En ce qui concerne la demande du gouvernement du Madhya Pradesh pour deux autocars, la division Ratlam a déployé 22 autocars avec 320 lits à la gare de Tihi près d’Indore. Jusqu’à présent, 19 patients ont été admis tandis qu’un patient est sorti de l’hôpital. Dans cet établissement, environ 302 lits sont encore disponibles. À Bhopal, où 20 entraîneurs sont positionnés, il y a eu 28 admissions et 12 patients ont obtenu leur congé selon les derniers dossiers. Dans cet établissement, 273 lits sont disponibles.

A Delhi, le transporteur national a positionné 75 autocars de ce type d’une capacité de 1 200 lits. Au total, 50 autocars sont déployés à Shakurbasti et 25 autocars d’isolement dans les gares d’Anand Vihar. À ce jour, cinq admissions ont été enregistrées et quatre patients ont obtenu leur congé. Pas moins de 1199 lits sont encore disponibles pour le traitement des covidus.

Bien que les entraîneurs d’isolement n’aient pas encore été réquisitionnés par le gouvernement de l’Uttar Pradesh, 10 entraîneurs ont été déployés chacun à Nazibabad, Faizabad, Bhadohi, Bareli, Varanasi, totalisant une capacité de 800 lits dans 50 entraîneurs de soins covid.

Selon les derniers enregistrements, ces États enregistrent cumulativement 162 admissions avec 96 sorties ultérieures dans ces établissements. À l’heure actuelle, ces entraîneurs sont utilisés par 66 patients Covid. Dans ces établissements, plus de 3 600 lits sont encore disponibles.

