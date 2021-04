Indian Railways présente le Rajdhani Superfast Special hebdomadaire entre Delhi et Secunderabad

Le train spécial ultra-rapide a démarré ses opérations à partir du 4 avril 2021.

Delhi-Secunderabad Rajdhani Superfast Special: Voyager entre Delhi et Secunderabad devient plus facile et plus confortable maintenant! Les chemins de fer indiens dirigés par Piyush Goyal ont récemment lancé un nouveau service de train Rajdhani Express Superfast Special, qui circule entre les deux destinations sur une base hebdomadaire. Selon le ministère des chemins de fer, le train spécial hebdomadaire Rajdhani Superfast a été introduit entre la gare de Hazrat Nizamuddin, Delhi et Secunderabad à Telangana pour la commodité des passagers des chemins de fer. Le train spécial ultra-rapide a démarré ses opérations à partir du 4 avril 2021. Le Rajdhani Superfast Special part de Hazrat Nizamuddin, Delhi tous les dimanches et de Secunderabad, le train spécial ultra-rapide circule tous les mercredis.

Récemment, il a été rapporté qu’au cours des deux prochains mois, le transporteur national est susceptible de restaurer ses services de trains de voyageurs aux niveaux d’avant la pandémie, à condition que l’approbation soit donnée par les gouvernements des États et que la pandémie soit sous contrôle. Ces trains sont également susceptibles d’être uniquement des trains spéciaux et non des services de passagers réguliers. Actuellement, 66 pour cent des trains sont en service sur le réseau des chemins de fer indiens, bien que sous forme de trains spéciaux. Ceux qui sont exploités en tant que trains spéciaux ont des tarifs légèrement plus élevés. Sauf dans certaines catégories, ils n’offrent pas de concessions et ces trains fonctionnent comme des services ferroviaires entièrement réservés.

Depuis que le verrouillage national a été déclaré l’année dernière en mars, tous les services de trains de voyageurs réguliers des chemins de fer indiens restent suspendus, mais depuis mai 2020, des services ferroviaires spéciaux ont été lancés par le transporteur national de manière progressive. À l’heure actuelle, 77 pour cent du courrier des chemins de fer indiens, les trains express sont en service, 91 pour cent des trains de banlieue / locaux circulent tandis que seulement 20 pour cent des trains de voyageurs sont actuellement sur les voies. On dit que les chemins de fer indiens aimeraient atteindre le niveau pré-pandémique des services de passagers avec ses trains spéciaux. Cependant, cela dépend de l’approbation des gouvernements des États et de l’état de la pandémie.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.