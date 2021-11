Indian Railways présente un centre de commandement et de contrôle unifié à la pointe de la technologie ; voir les principales caractéristiques ici

L’UCCC permettra la collecte de données, la surveillance des données et l’aide à la prise de décisions concrètes, améliorant ainsi la sécurité ainsi que l’optimisation des ressources.

Nouvelle technologie de pointe dans les chemins de fer indiens : Dans une initiative unique, le transporteur national a mis en place un centre de commandement et de contrôle unifié. Donnant un coup de pouce à « l’Inde numérique », la division centrale de Mumbai des chemins de fer occidentaux a lancé cette installation à la pointe de la technologie avec des fonctionnalités avancées. Selon Western Railways, l’UCCC permettra la collecte de données, la surveillance des données et aidera à prendre des décisions concrètes, améliorant ainsi la sécurité ainsi que l’optimisation des ressources. L’UCCC, aménagé sur une superficie de 587 mètres carrés, est conçu de manière esthétique avec des caractéristiques ergonomiques et une ambiance moderne et à la pointe de la technologie.

L’UCCC comprend trois domaines distincts, à savoir. Le centre comprend des murs vidéo segmentés en neuf colonnes et deux rangées ainsi que 18 téléviseurs de 55 pouces et huit postes de travail de contrôle pour surveiller les domaines principaux consistant en l’exploitation et la sécurité du plaisir des clients, la santé et la sécurité, l’extension de la capacité et les travaux de développement, Gestion des actifs de l’infrastructure fixe et roulante, des finances, des ressources humaines et des achats, de la surveillance de la zone de Nadurbar et de la surveillance de la zone de Valsad. Voici quelques-unes des principales caractéristiques du Centre de commandement et de contrôle unifiés :

Il intègre les systèmes d’information à travers la fonction principale des opérations des chemins de fer indiens ; commercial; Gestion des actifs de l’infrastructure fixe et roulante ; HEURE; La finance; achats et produit de solides kits d’outils de visualisation interfonctionnels basés sur les données pour améliorer les performances globales immédiates, à moyen et à long terme de la division. contrôle, la zone de contrôle de Valsad et la zone de contrôle de Nandurbar. L’UCCC fournit également un système de gestion centralisée des événements, qui implique la surveillance, la gestion à distance ainsi que le dépannage de plus de 2700 caméras réseau. Il fournit une installation transparente pour la gestion des catastrophes sur la division de Mumbai avec des informations en continu sur presque tous les aspects pertinents, y compris les précipitations, les inondations, les intrusions ainsi que la communication avec les agences externes.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.