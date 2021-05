Indian Railways prolonge les voyages de divers trains à des tarifs spéciaux; voir la liste

Le déménagement aidera les navetteurs à voyager plus confortablement et plus facilement.

Prolongation des voyages en train spéciaux: pour la commodité des passagers des chemins de fer indiens, le transporteur national a décidé de prolonger les voyages supplémentaires de certains services ferroviaires. Selon le directeur divisionnaire des chemins de fer (DRM) de la division de Mumbai des chemins de fer occidentaux, le chemin de fer zonal a prolongé les voyages supplémentaires de sept paires de trains spéciaux à des tarifs de 1,3 en tant que trains entièrement réservés sur la composition, les horaires, la trajectoire et le calendrier de maintenance existants. Cela aidera les navetteurs à voyager plus confortablement et plus facilement. Voici la liste complète des services ferroviaires, qui ont été étendus par Western Railways à des tarifs spéciaux:

1) Numéro de train 09035 Mumbai Central – Manduadih / Numéro de train 09036 Manduadih – Dadar Super Fast Special: Le train numéro 09035 a été prolongé de Mumbai Central à Manduadih vendredi (un voyage le 28 mai 2021) et le train numéro 09036 a été prolongé de Manduadih à Dadar dimanche (un voyage le 30 mai 2021).

2) Train numéro 09117/09118 Mumbai Central – Bhagalpur – Mumbai Central Special: Numéro de train 09117 Ex. Mumbai Central le vendredi (un voyage le 28 mai 2021) et le train numéro 09118 Ex. Bhagalpur le lundi (un voyage le 31 mai 2021)

3) Train numéro 09501/09502 Okha – Guwahati – Okha Special: Numéro de train 09501 Ex. Okha vendredi (un voyage le 28 mai 2021) et train numéro 09502 Ex. Guwahati le lundi (un voyage le 31 mai 2021)

4) Train numéro 09193/09194 Mumbai Central – Gorakhpur – Mumbai Central Super Fast Special: Numéro de train 09193 Ex. Mumbai Central le lundi et jeudi (deux voyages les 24 et 27 mai 2021) et le train numéro 09194 Ex. Gorakhpur mercredi et samedi (deux voyages les 26 et 29 mai 2021)

5) Train numéro 09133/09134 Bandra Terminus – Ghazipur City – Valsad Super Fast Special: Numéro de train 09133 Ex. Bandra Terminus à Ghazipur City le mercredi (un voyage le 26 mai 2021) et train numéro 09134 Ex. Ghazipur City à Valsad le vendredi (un voyage le 28 mai 2021)

6) Train numéro 09135/09136 Surat – Bhagalpur / Bhagalpur – Ratlam Super Fast Special: Ex. Surat à Bhagalpur mercredi (un voyage le 26 mai 2021) et Ex. Bhagalpur à Ratlam jeudi (un voyage le 27 mai 2021)

7) Train numéro 09429/09430 Ahmedabad – Muzaffarnagar – Ahmedabad Spécial: Ex. Ahmedabad lundi (un voyage le 24 mai 2021) et Ex. Muzaffarnagar mardi (un voyage le 25 mai 2021)

