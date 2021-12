Indian Railways prolonge Mumbai Central-Ahmedabad Shatabdi Express jusqu’à Gandhinagar Capital; Vérifier les horaires

Indian Railways a décidé d’étendre les opérations du train numéro 12009/1210 Mumbai Central – Ahmedabad Shatabdi Express jusqu’à la gare de Gandhinagar Capital.

Extension de Mumbai Central-Ahmedabad Shatabdi Express : Indian Railways a décidé d’étendre les opérations du train numéro 12009/12010 Mumbai Central – Ahmedabad Shatabdi Express jusqu’à la gare de Gandhinagar Capital dans le Gujarat à compter du 24 décembre 2021. Selon le ministère des Chemins de fer, Le train numéro 12009 Mumbai Central – Gandhinagar Capital Shatabdi Express partira de Mumbai Central à 6h10 et arrivera à Gandhinagar Capital à 13h40. Alors que le train numéro 12010 Gandhinagar Capital – Mumbai Central Shatabdi Express partira de Gandhinagar Capital à 14h20 et arrivera à Mumbai Central à 21h45.

Récemment, la zone Western Railway a annoncé la mise en place quotidienne d’un train spécial entre les gares d’Umargam et de Mahesana via Gandhinagar Capital. Selon le chemin de fer zonal, le train numéro 09471 Umargam – Mahesana Special partira tous les jours de la gare d’Umargam à 5h50 et le train atteindra la gare de Mahesana à 14h40, le même jour. De même, le train numéro 09472 Mahesana – Umargam Special partira tous les jours de la gare de Mahesana à 16h30 et le train atteindra la gare d’Umargam à 01h30, le lendemain. Ces deux trains circuleront du 4 janvier au 16 janvier 2022. Ce train, en route dans les deux sens, s’arrêtera aux gares de Valsad, Vapi, Surat, Anand, Bharuch, Vadodara, Ahmedabad, Nadiad et Gandhinagar Capital. Ce train comprend des voitures climatisées à 3 niveaux, de deuxième classe et de classe couchette.

Les trajets du train numéro 02133 Bandra Terminus – Jabalpur Special ont également été prolongés et désormais, le train circulera du 8 janvier au 26 mars 2022. Les horaires d’arrêt du train dans certaines gares intermédiaires de la zone ferroviaire occidentale ont été révisés. De même, les trajets du train numéro 02134 Jabalpur – Bandra Terminus Special ont été prolongés et le train circulera désormais du 7 janvier au 25 mars 2022.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.