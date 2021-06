Indian Railways RCF Kapurthala déploie de nouveaux autocars AC à 3 niveaux en classe économique: voir de superbes photos

Le prototype de cette classe a été déployé depuis RCF le 10 février 2021 pour des essais d’oscillation en seulement trois mois après sa création.

Voyage d’Indian Railways pour s’améliorer avec de nouvelles voitures de train ! Récemment, Rail Coach Factory (RCF) à Kapurthala a déployé 15 autocars de la classe économique AC à 3 niveaux. Ces autocars AC 3-tiers Economy Class seront attachés dans divers trains postaux et express. Le prototype de cette classe a été déployé depuis RCF le 10 février 2021 pour des essais d’oscillation en seulement trois mois après sa création. Selon le transporteur national, cette classe économique AC à 3 niveaux devrait offrir aux passagers une expérience de voyage climatisée, pratique, abordable et agréable. Pour fournir des évents individuels pour chaque couchette, la conception de l’entraîneur implique la refonte des conduits de climatisation.

Les autocars AC à 3 niveaux en classe économique disposent d’espaces et de supports sans blessures pour bouteilles d’eau, magazines et téléphones portables, d’une conception améliorée et modulaire de couchettes et de sièges, ainsi que de tables à collations pliables dans les baies transversales et longitudinales. De plus, pour chaque couchette, des liseuses individuelles, ainsi que des bornes de recharge mobiles, sont prévues en plus des prises standard. L’autocar a été équipé de couchettes supplémentaires comme dans le nouvel autocar AC 3-tiers Economy Class, le nombre de couchettes est passé de 72 à 83. Il y a également des portes plus larges dans l’autocar, ce qui le rend pratique pour les passagers à mobilité réduite. Sur l’exercice en cours et à venir, RCF dispose d’un plan de production de 248 voitures.

Selon Ravinder Gupta, directeur général de RCF Kapurthala, l’autocar de classe économique AC offre les voyages climatisés les moins chers et les plus raffinés au monde et constitue un jalon dans le glorieux voyage de RCF. Cette nouvelle classe de trains de voyageurs apportera de nombreux changements dans le transport ferroviaire qui sera plus pratique, plus sûr et plus rapide. En raison de la deuxième vague de Covid-19 et du respect des directives pandémiques, 50% du personnel de RCF a été affecté à des travaux de production. En outre, l’approvisionnement en matériel ferroviaire de RCF a été fortement affecté en raison du confinement dans la plupart des régions du pays. Malgré cela, le RCF a produit plus de 100 autocars en mai 2021, a-t-il ajouté.

