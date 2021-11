Indian Railways réintroduira-t-elle des concessions pour les seniors ? La demande de rabais augmente alors que le dernier RTI révèle CE détail

une réponse de RTI a déclaré que pendant la période de verrouillage entre mars 2020 et septembre 2021, près de 4 millions de personnes âgées ont voyagé au plein tarif. (photo d’archive .)

Les chemins de fer indiens normalisent leurs opérations aux niveaux d’avant Covid. De la suppression des étiquettes « spéciales » à la réintroduction des plats cuisinés, les chemins de fer indiens ramènent les anciennes façons de voyager en train. Au milieu de tout cela, la dernière réponse de RTI a suscité une nouvelle demande de relance des concessions pour les personnes âgées voyageant en train à travers l’Inde. Un rapport de la PTI citant une réponse de la RTI a déclaré que pendant la période de verrouillage entre mars 2020 et septembre 2021, près de 4 millions de personnes âgées ont voyagé au plein tarif. Lors du verrouillage national imposé en 2020, les chemins de fer indiens avaient suspendu toutes sortes de rabais offerts à certaines catégories de citoyens. Les concessions pour les seniors restent en vigueur à ce jour.

Les chemins de fer avaient révélé les données des personnes âgées voyageant pendant la phase de verrouillage à un RTI, qui a été déposée par Chandra Shekhar Gaur du Madhya Pradesh.

Les concessions offertes par les chemins de fer stipulent que les femmes de 58 ans et plus ont droit à un rabais de 50 pour cent, tandis que pour les hommes, le critère d’âge est de 60 ans et la limite de rabais est de 40 pour cent dans toutes les classes.

Le rapport du PTI indique également que le programme « Abandonner » des chemins de fer indiens, qui a été introduit en 2017, n’a pas trouvé beaucoup de preneurs. Le projet a été lancé après plusieurs délibérations où les chemins de fer voudraient que les voyageurs « renoncent » aux concessions. Cependant, malgré de tels encouragements, les rabais pour les personnes âgées ont fait partie de nombreux voyageurs à travers le pays. Le rapport du CAG 2019 avait également déclaré que le programme « abandonnez » avait rencontré une réponse tiède. Le rapport indiquait qu’après le lancement du programme par les chemins de fer, moins de 8 lakh de voyageurs seniors avaient choisi d’abandonner leurs remises. Il y a eu un chœur croissant de réintroduction des concessions « seniors ».

