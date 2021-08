Indian Railways reprend les services de trajet Darjeeling-Ghum Joy ; Vérifiez les horaires ici

Indian Railways a repris les services Joy ride à Darjeeling Himalayan Railways. (image : site Web du DRH)

Darjeeling Himalayan Railways Joy Rides : Bonne nouvelle pour les touristes ! Indian Railways a repris les services Joy ride à Darjeeling Himalayan Railways (DHR) au profit des passagers. Selon la zone Northeast Frontier Railway, à partir du 16 août 2021, le transporteur national a repris les services Joy ride entre Darjeeling – Ghum – Darjeeling. Les touristes ou les passagers intéressés peuvent réserver des billets pour les trains DHR Joy en ligne sur le site Web de l’IRCTC ou sur le système de réservation des passagers (PRS) sur le réseau des chemins de fer indiens et à la gare de Darjeeling (pour les balades). Voici la reprise des services de train Joy ride entre Darjeeling – Ghum – Darjeeling ainsi que leurs horaires de départ et d’arrivée :

1) Le train Steam Joy numéro 52594 avec un autocar de première classe partant à 9h25 et arrivant à 11h20

2) Train numéro 52591 Diesel Joy ride avec un autocar de première classe partant à 9h45 et arrivant à 11h25

3) Le train Steam Joy numéro 52596 avec un autocar de première classe part à 11h40 et arrive à 13h35

4) Train numéro 52597 Diesel Joy ride avec un autocar de première classe partant à 12h00 et arrivant à 13h40

5) Train numéro 52598 Steam Joy ride avec l’autocar Vista Dome First Class partant à 13h50 et arrivant à 15h45

6) Train numéro 52599 Diesel Joy ride avec un autocar de première classe partant à 14h20 et arrivant à 16h00

Selon les détails fournis sur le site Web des chemins de fer indiens, le train Joy Ride relie Darjeeling à Ghum et revient à Darjeeling avec un arrêt de dix minutes à la boucle de Batasia ainsi qu’un arrêt d’une demi-heure au musée Ghoom, et le prix du trajet comprend l’entrée frais du Musée Ghoom. Il se compose de deux voitures de première classe et fonctionne sur des locomotives à vapeur de classe « B ». Ce service de train de joie est un service quotidien.

