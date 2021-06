Indian Railways reprendra 17 paires de trains spéciaux ; voir la liste complète ici

Indian Railways a décidé de reprendre davantage de services de trains spéciaux.

Trains spéciaux IRCTC : Indian Railways est prêt à reprendre plus de trains spéciaux ! Alors que la demande de voyages en train augmente parmi les passagers et que le nombre de cas de COVID-19 diminue à travers le pays, les chemins de fer indiens ont décidé de reprendre davantage de services de trains spéciaux. Selon un communiqué de presse publié par la zone Western Railway, le transporteur national est prêt à rétablir les trajets de 17 paires de trains spéciaux jusqu’à nouvel avis. Seuls les voyageurs ferroviaires ayant des billets confirmés seront autorisés par le transporteur national à monter à bord de ces trains spéciaux. Voici la liste des 17 paires de trains spéciaux en cours de restauration par la zone Western Railway :

1) Numéro de train 02009/02010 Mumbai Central – Ahmedabad Shatabdi Spécial : Les services du train numéro 02009/02010 reprendront à partir du 28 juin 2021. Le train spécial Mumbai Central – Ahmedabad Shatabdi circulera tous les jours sauf le dimanche.

2) Numéro de train 02933/02934 Mumbai Central – Spécial Ahmedabad : Les services du train numéro 02933/02934 reprendront à partir du 28 juin 2021. Le train spécial Mumbai Central – Ahmedabad circulera quotidiennement.

3) Train Numéro 09013/09014 Terminus Bandra – Spécial Bhusaval Khandesh : Les services du train numéro 09013/09014 seront rétablis à partir du 29 juin 2021. Le Bandra Terminus – Bhusaval Khandesh Special circulera tous les mardis, jeudis et dimanches.

4) Train Numéro 09043/09044 Terminus Bandra – Spécial Bhagat Ki Kothi : Les services du train numéro 09043 seront rétablis à partir du 1er juillet 2021 et il circulera tous les jeudis. Les services du train numéro 09044 seront rétablis à partir du 2 juillet 2021 et il circulera tous les vendredis.

5) Train Numéro 09293/09294 Terminus Bandra – Spécial Mahuva : Les services du Train Numéro 09293 seront rétablis à partir du 30 juin 2021 et il circulera tous les mercredis. Les services du train numéro 09294 seront rétablis à partir du 1er juillet 2021 et il circulera tous les jeudis.

6) Train Numéro 02908/02907 Hapa – Spécial Madgaon Superfast : Les services du train numéro 02908 seront rétablis à partir du 30 juin 2021 et il circulera tous les mercredis. Les services du train numéro 02907 seront rétablis à partir du 2 juillet 2021 et il circulera tous les vendredis.

7) Numéro de train 02944/02943 Indore – Spécial Daund : Les services du train numéro 02944 seront rétablis à partir du 28 juin 2021 et il circulera tous les jours sauf le mercredi. Les services du train numéro 02943 seront rétablis à partir du 29 juin 2021 et il circulera tous les jours sauf le jeudi.

8) Train Numéro 09241/09242 Indore – Udhampur Spécial : Les services du train numéro 09241 reprendront à partir du 5 juillet 2021 et circuleront tous les lundis. Les services du train numéro 09242 reprendront à partir du 7 juillet 2021 et circuleront tous les mercredis.

9) Train Numéro 09260/09259 Spécial Bhavnagar – Kochuveli : Les services du train numéro 09260 reprendront à partir du 29 juin 2021 et circuleront tous les mardis. Les services du train numéro 09259 reprendront à partir du 1er juillet 2021 et circuleront tous les jeudis.

10) Train Numéro 09262/09261 Porbandar – Kochuveli Spécial : Les services du train numéro 09262 reprendront à partir du 1er juillet 2021 et circuleront tous les jeudis. Les services du train numéro 09261 reprendront à partir du 4 juillet 2021 et circuleront tous les dimanches.

11) Train Numéro 09263/09264 Porbandar – Delhi Sarai Rohilla Spécial : Les services du train numéro 09263 reprendront à partir du 29 juin 2021 et circuleront tous les mardis et samedis. Les services du train numéro 09264 reprendront à partir du 1er juillet 2021 et circuleront tous les lundis et jeudis.

12) Numéro de train 09301/09302 Dr. Ambedkar Nagar – Yasvantpur Spécial : Les services du train numéro 09301 reprendront à partir du 27 juin 2021 et circuleront tous les dimanches. Les services du train numéro 09302 reprendront à partir du 29 juin 2021 et circuleront tous les mardis.

13) Train Numéro 09307/09308 Indore – Chandigarh Spécial : Les services du train numéro 09307 reprendront à partir du 1er juillet 2021 et circuleront tous les jeudis. Les services du train numéro 09308 reprendront à partir du 2 juillet 2021 et circuleront tous les vendredis.

14) Train Numéro 09325/09326 Indore – Spécial Amritsar : Les services du train numéro 09325 reprendront à partir du 29 juin 2021 et circuleront tous les mardis et vendredis. Les services du train numéro 09326 reprendront à partir du 1er juillet 2021 et circuleront tous les jeudis et dimanches.

15) Train Numéro 09332/09331 Indore – Kochuveli Spécial : Les services du train numéro 09332 reprendront à partir du 29 juin 2021 et circuleront tous les mardis. Les services du train numéro 09331 reprendront à partir du 2 juillet 2021 et circuleront tous les vendredis.

16) Numéro de train 09337/09338 Indore – Delhi Sarai Rohilla Spécial : Les services du train numéro 09337 reprendront à partir du 27 juin 2021 et circuleront tous les dimanches. Les services du train numéro 09338 reprendront à partir du 28 juin 2021 et circuleront tous les lundis.

17) Train Numéro 09029/09030 Terminus Bandra – Spécial Ahmedabad : Les services du train numéro 09029 reprendront à partir du 29 juin 2021 et circuleront tous les mardis, jeudis et samedis. Les services du train numéro 09039 reprendront à partir du 30 juin 2021 et circuleront tous les mercredis, vendredis et dimanches.

