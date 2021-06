Indian Railways reprendra le Mangaluru-Mumbai Matsyagandha Express à partir de demain ; vérifier les horaires et les stations d’arrêt

Le Mangaluru-Mumbai Daily Superfast Festival Special fonctionnera comme un train entièrement réservé.

Bonne nouvelle pour les passagers de Konkan Railways ! Mangaluru-Mumbai Matsyagandha Express est prêt à reprendre. Le transporteur national a décidé de rétablir la circulation du train numéro 02620 / 02619 Mangaluru Central – Lokmanya Tilak Terminus – Mangaluru Central Festival Special. Selon un communiqué publié par Konkan Railway Corporation Limited, le train Mangaluru-Mumbai Matsyagandha Express compte un total de 22 voitures, dont deux voitures AC à 2 niveaux, trois voitures AC à 3 niveaux, dix voitures-lits, cinq voitures à 2 places et deux places assises. -entraîneurs avec râteau à bagages (SLR). Konkan Railways a en outre déclaré que toutes les normes liées au COVID-19 des gouvernements étatiques et centraux, y compris la distanciation sociale, la désinfection, etc., doivent être respectées dans les trains et dans les gares. Voici les horaires et les arrêts de Mangaluru-Mumbai Daily Superfast Festival Special:

Le Mangaluru-Mumbai Daily Superfast Festival Special fonctionnera comme un train entièrement réservé. Selon Konkan Railways, le train numéro 02620 Mangaluru Central – Lokmanya Tilak Terminus Daily Superfast Festival Special partira de la gare centrale de Mangaluru à 12h40 du 15 juin au 30 juin 2021. Le train atteindra Lokmanya Tilak Terminus le lendemain à 06h00. :35 du matin. En route, le train s’arrêtera aux gares de Mulki, Suratkal, Udupi, Kundapura, Bhatkal, Mookambika Road Byndoor, Honnavar, Murdeshwar, Kumta, Gokarna Road, Ankola, Karwar, Kudal, Ratnagiri, Madgaon Junction, Panvel, Chiplun et Thane.

Alors que le train numéro 02619 Lokmanya Tilak Terminus – Mangaluru Central Daily Superfast Festival Special partira de la gare de Lokmanya Tilak Terminus à 15h20 du 16 juin au 1er juillet 2021. Le train atteindra la gare centrale de Mangaluru à 10h10 le prochain journée. En route, le train s’arrêtera aux stations Suratkal, Mulki, Mookambika Road Byndoor, Bhatkal, Udupi, Kundapura, Murdeshwar, Kumta, Karwar, Honnavar, Madgaon Junction, Gokarna Road, Ankola, Kudal, Ratnagiri, Panvel, Chiplun et Thane et ont également des arrêts supplémentaires dans les gares de Mangaon et Khed.

