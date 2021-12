Indian Railways reprendra le service de restauration à bord de l’IRCTC dans les trains Mumbai-Delhi Rajdhani à partir de cette date

Les services de restauration à bord pour le train numéro 12951/53 reprendront à partir du 6 janvier 2022 et pour le train numéro 12952/54, les services reprendront à partir du 7 janvier 2022.

Indian Railways reprendra les services de restauration IRCTC dans les trains Rajdhani ! Pour la commodité des passagers, la zone Western Railway a repris les services de restauration à bord avec des plats cuisinés ainsi que des plats prêts-à-manger dans les trains Rajdhani Express entre les gares de Mumbai Central et Delhi. Selon un communiqué publié par Western Railways, les services de restauration à bord dans les trains premium, qui ont la possibilité de pré-réserver des repas, seront repris dans deux autres trains de Western Railways – Numéro de train 12951/12952 Mumbai Central – New Delhi – Mumbai Central Rajdhani Express ainsi que le train numéro 12953/12954 Mumbai Central – Hazrat Nizamuddin – Mumbai Central August Kranti Express. Les services de restauration à bord pour le train numéro 12951/53 reprendront à partir du 6 janvier 2022 et pour le train numéro 12952/54, les services reprendront à partir du 7 janvier 2022.

Selon Western Railways, pour ces trains, la possibilité de se retirer des services de restauration sera offerte aux passagers du train. Les passagers qui n’ont pas réservé leurs repas au moment de la réservation du billet peuvent désormais réserver leur repas avec le lien IRCTC https://www.irctctourism.com/BookFood. La réservation des repas doit être effectuée avant l’affrètement des trains (quatre heures avant le départ du train). De même, si un passager du train souhaite annuler son option de restauration, il peut le faire avant la cartographie du train. Ceux qui ont des billets au guichet PRS peuvent également réserver leur nourriture en utilisant le lien ci-dessus.

Les passagers ferroviaires réservant leur nourriture à bord seront invités à saisir le PNR dans le portail et à effectuer un paiement en ligne. En outre, il leur sera demandé leur choix pour la nourriture végétarienne et non végétarienne. Dans le cas où le passager n’a pas réservé de repas en ligne et souhaite bénéficier d’un service de restauration à bord, celui-ci sera mis à disposition sous réserve de disponibilité de la nourriture et moyennant le paiement de Rs 50 par repas en plus des frais de restauration applicables, la zone chemin de fer a déclaré.

