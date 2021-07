Indian Railways restaure Delhi-Katra Vande Bharat et le plus rapide d’Inde, Delhi-Jhansi Gatiman Express

Indian Railways reprend les services des trains Vande Bharat et Gatiman Express.

Indian Railways restaure les trains Vande Bharat et Gatiman Express ! Afin de faciliter des déplacements pratiques, rapides et confortables, les services de New Delhi – Shri Mata Vaishno Devi Katra – New Delhi Vande Bharat Express et Hazrat Nizamuddin – Jhansi – Hazrat Nizamuddin Gatiman Express ont été rétablis à compter du 21 juillet 2021. Train Le numéro 22439 New Delhi – Shri Mata Vaishno Devi Katra Vande Bharat Express et le train numéro 22440 Shri Mata Vaishno Devi Katra – New Delhi Vande Bharat Express circuleront tous les jours sauf le mardi. Alors que le train numéro 12050 Hazrat Nizamuddin – Jhansi Junction Gatiman Express et le train numéro 12049 Jhansi Junction – Hazrat Nizamuddin Gatiman Express circuleront tous les jours sauf le vendredi.

Il y a quelques jours, IE a rapporté que les chemins de fer indiens prévoyaient de déployer au moins 10 nouveaux trains indigènes à semi-grande vitesse Vande Bharat Express d’ici août 2022. Ces trains relieront environ 40 villes à travers le pays. Au mois de février, un contrat a été attribué à Medha pour la fourniture des systèmes électriques de 44 rames Vande Bharat. Maintenant, la société d’ingénierie a été invitée à faire avancer son plan de production afin qu’au moins deux prototypes de rames puissent être déployés d’ici le mois de mars de l’année prochaine. Outre tous les tests et essais requis pour réussir un train Vande Bharat, une condition contractuelle a également été ajoutée selon laquelle le train prototype devrait effectuer une opération commerciale d’un kilomètre lakh avec des passagers avant que le lot ne soit placé pour la production.

Actuellement, seuls deux trains indigènes à grande vitesse Vande Bharat sont opérationnels entre Delhi-Katra et Delhi-Varanasi. Le plan du transporteur national est d’obtenir jusqu’à 100 trains de ce type à terme. Pour fabriquer jusqu’à 100 trains Vande Bharat, le coût serait d’environ Rs 11 000 crore. Le nouveau plan du ministère des Chemins de fer est de déployer un maximum de rames Vande Bharat Express d’ici 2024 en utilisant les trois unités de production des chemins de fer indiens – MCF à Raebareli, ICF à Chennai et RCF à Kapurthala.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.