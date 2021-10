Indian Railways retire la décision de partage des frais de commodité de l’IRCTC ; Voici pourquoi

La société a recommencé à facturer les frais pendant la crise du nouveau coronavirus, principalement pour augmenter ses revenus pendant le ralentissement.

Dans le but de protéger le bras de restauration et de billetterie des chemins de fer indiens – Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) et après avoir fait le point sur les « sentiments du marché », le transporteur national a décidé de revenir sur sa décision d’exiger une part des revenus de 50 % des frais de commodité des réservations de billets sur le site officiel de l’IRCTC, selon des sources citées dans un rapport de la PTI. Jeudi, l’IRCTC, dans un dossier réglementaire, avait déclaré qu’à compter du 1er novembre, il partagerait les revenus tirés des frais de commodité perçus par lui dans un rapport de 50:50. Les actions de l’IRCTC ont plongé de 25% à 685 Rs pièce lors des premiers accords de vendredi, un jour après la décision d’Indian Railways de demander l’accord de partage des revenus.

Une source de premier plan citée dans le rapport a déclaré que le Railway Board a décidé de revenir sur sa décision en tenant compte du sentiment du marché ainsi que du fait que les revenus de l’IRCTC ont beaucoup souffert pendant le verrouillage induit par la pandémie de Covid. De plus, le fait que les revenus gagnés par le transporteur national grâce à cet arrangement ne valaient pas les pertes subies par la société. Selon le rapport, des revenus considérables ont été générés par les frais de commodité facturés aux clients, à la fois pour Indian Railways et IRCTC.

Au cours de l’exercice 2014-15, lorsque le partage des revenus était de 20 à 80, la branche restauration d’Indian Railways a reçu la majorité des revenus de Rs 253 crore. L’année suivante, les revenus générés s’élevaient à un montant de Rs 552 crore avec un accord de partage de 50-50. Avec un modèle de partage des revenus similaire en 2016-17, les frais ont généré un montant de Rs 362 crore en tant que gain pour la moissonneuse-batteuse IRCTC-Railway. Cependant, les frais de commodité ont été supprimés par la suite et jusqu’en 2019, le duo n’en a tiré aucun revenu.

La société a recommencé à facturer les frais pendant la crise du nouveau coronavirus, principalement pour augmenter ses revenus pendant le ralentissement. Cependant, Indian Railways a renoncé à sa part. Au cours de l’exercice 2019-2020, la branche restauration des chemins de fer a gagné 352 crores de roupies grâce aux frais de commodité, tandis qu’au cours de l’exercice 2020-21, elle a gagné 299 crores de roupies. Jusqu’au mois d’août de cette année, l’IRCTC avait gagné un montant de Rs 224 crore. Les frais de commodité ne font pas partie du tarif Indian Railways. Il s’agit du service offert par la société de billetterie électronique de réservation d’un billet sur le Web.

