Indian Railways révise les horaires de ces trains; voir le calendrier mis à jour

Les chemins de fer indiens ont décidé de faire fonctionner deux paires de trains avec des horaires révisés.

Horaires des trains révisés: Les chemins de fer indiens ont décidé de faire fonctionner deux paires de trains avec des horaires révisés. Selon une déclaration publiée par la zone du chemin de fer du Nord, les horaires du train numéro 02919/02020 Dr Ambedkar Nagar – Shri Mata Vaishno Devi Katra Malwa Special Express (numéro de train d’origine 12919/12920) ainsi que le numéro de train 02903/02904 Mumbai Central – Amritsar Junction Golden Temple Special Express (numéro de train d’origine 12903/12904) a été révisé. Les horaires révisés du train numéro 02919 sont en vigueur à partir du 11 juin les lundis, mercredis et vendredis, et pour le train numéro 02020, ils sont en vigueur à partir du 13 juin les mercredis, vendredis et dimanches. Les horaires révisés du train numéro 02903 sont en vigueur à partir du 10 juin (tous les jours) et pour le train numéro 02904, ils sont en vigueur à partir du 12 juin (tous les jours). Voir les horaires révisés ici:

Le train numéro 02919 partira du Dr Ambedkar Nagar à 11h50, s’arrêtera à Indore Junction à 12h05, Dewas à 12h51, Ujjain Junction à 13h45, Maksi à 14h35, Berchha à 14h51, Akodia à 15h19, Shujalpur à 15h32, Kalapipal à 15h47, Sehore à 16h10, Sant Hirdaram Nagar à 16h53, Bhopal Junction à 17h20, Vidisha à 18h05, Ganj Basoda à 18h35, Bina Junction à 19h30, Lalitpur à 20h14, Babina à 20h54, Jhansi Junction à 21h30, Datia à 22h00 PM, Dabra à 22:23, Gwalior Junction à 22:55, Morena à 23:26, Dhaulpur à 00:08, Agra Cantt à 00:43, Mathura Junction à 01:23, Kosi Kalan à 01h53, Palwal à 02h58, Ballabhgarh à 03h16, Faridabad à 03h31, Hazrat Nizamuddin à 03h54, New Delhi à 04h20, Sonipat à 05h15, Panipat Junction à 5 h 45, Karnal à 6 h 09, Kurukshetra Junction à 6 h 34, Ambala Cantt Junction à 7 h 33, Sirhind Junction à 8 h 14, Khanna à 8 h 27, Ludhiana Junction à 9 h : 30 AM, Jalandhar Cant t à 10h30, Dasua à 11h20, Mukerian à 11h38, Pathankot Cantt à 12h23, Kathua à 13h05, Jammu Tawi à 14h30, Ramnagar J&K à 15h55 PM, Udhampur à 16:21, Chak Rakhwal à 16:36, et atteindre Shri Mata Vaishno Devi Katra à 17:10.

Le train numéro 02920 partira de Shri Mata Vaishno Devi Katra à 8h35, s’arrêtera à Chak Rakhwal à 8h49, Udhampur à 9h04, Ramnagar J&K à 9h29, Jammu Tawi à 10h25, Kathua à 11h35, Pathankot Cantt à 12h25, Mukerian à 12h58, Dasua à 13h18, Jalandhar Cantt à 14h15, Ludhiana Junction à 15h10, Khanna à 16h01 PM, Sirhind Junction à 16:17, Ambala Cantt Junction à 17:00, Kurukshetra Junction à 17:35, Karnal à 18:00, Panipat Junction à 18:24, Sonipat à 19:04, Subzi Mandi à 19h40, New Delhi à 20h15, Faridabad à 21h01, Ballabhgarh à 21h11, Palwal à 21h40, Kosi Kalan à 22h08, Mathura Junction à 22h33 PM, Agra Cantt à 23:10, Dhaulpur à 00:13, Morena à 00:56, Gwalior Junction à 01:25, Dabra à 02:02, Datia à 02:28, Jhansi Junction à 3 : 05 h 00, Babina à 3 h 37, Lalitpur à 4 h 21, Bina Junction à 5 h 30, Ganj Basoda à 6 h 10, Vidisha à 6 h 35, Bhopal Junction à 7 h 30, Sant Hirdaram Nagar à 8:21 AM, Sehore à 8h38, Kalapipal à 9h05, Shujalpur à 9h18, Akodia à 9h33, Berchha à 10h00, Maksi à 10h29, Ujjain Junction à 11h20 AM, Dewas à 12h30, Indore Junction à 13h50 et rejoindre le Dr Ambedkar Nagar à 14h30.

Le train numéro 02903 partira de Mumbai Central à 18h45, s’arrêtera à Borivali à 19h19, Surat à 21h57, Vadodara Junction à 23h34, Godhra Junction à 00h48, Dahod à 1h: 38 AM, Meghnagar à 2 h 04, Ratlam Junction à 3 h 30, Nagda Junction à 4 h 23, Shamgarh à 5 h 26, Bhawani Mandi à 5 h 48, Ramganj Mandi à 6 h 08, Kota Junction à 7h10, Sawai Madhopur à 8h25, Gangapur à 9h15, Shri Mahabirji à 9h43, Hindaun à 9h53, Bayana Junction à 10h18, Bharatpur Junction à 11h03, Mathura Junction à 11h48, Faridabad à 13h15, Hazrat Nizamuddin à 13h50, Ghaziabad à 14h43, carrefour de la ville de Meerut à 15h25, Meerut Cantt à 15h35 PM, Sakothi Tanda à 15h53, Muzaffarnagar à 16h18, Saharanpur à 17h32, Yamunanagar Jagadhri à 18h11, Ambala Cantt Junction à 19h10, Ludiana Junction à 20h55, Jalandhar Ville à 22 h 00, Beas à 22 h 41 et arrivée à Amritsar Junction à 23 h 35.

Le train numéro 02904 partira d’Amritsar Junction à 19h00, s’arrêtera à Beas à 19h28, Jalandhar City à 20h05, Ludhiana Junction à 21h00, Ambala Cantt Junction à 22h50, Yamunanagar Jagadhri à 23h44, Saharanpur à 00h20, Muzaffarnagar à 1h08, Sakothi Tanda à 1h31, Meerut Cantt à 1h49, jonction de la ville de Meerut à 2h02, Ghaziabad à 2h59 AM, Hazrat Nizamuddin à 3 h 45, Faridabad à 4 h 19, Mathura Junction à 5 h 48, Bharatpur Junction à 6 h 13, Bayana Junction à 6 h 40, Hindaun à 7 h 02, Shri Mahabirji à 7h13, Gangapur à 7h45, Sawai Madhopur à 8h30, Kota Junction à 10h15, Ramganj Mandi à 11h28, Bhawani Mandi à 11h53, Shamgarh à 12h : 18 h 00, Nagda Junction à 13 h 40, Ratlam Junction à 14 h 15, Meghnagar à 15 h 26, Dahed à 15 h 52, Godhra Junction à 17 h 32, Vadodara Junction à 18 h 28, Sourate à 20h06, Borivali à 22h53 et arrivée à Mumbai Central à 23h45.

