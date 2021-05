Indian Railways se dirige vers le sud pour le soulagement de l’oxygène! Les livraisons d’OVM à Andhra Pradesh, au Tamil Nadu, ont le plus augmenté

Depuis le début de la deuxième vague de covid, de la livraison d’articles d’urgence à Mumbai et Delhi, les trains Oxygen Express ont atteint 15 États au cours du mois dernier.

Au cours des quatre derniers jours, les livraisons d’oxygène médical liquide (OVM) par les chemins de fer indiens aux États du sud de l’Andhra Pradesh, du Karnataka et du Tamil Nadu ont augmenté. Les trains Oxygen Express, sillonnant le pays pour transporter de l’oxygène pour les patients positifs au COVID-19, ont livré dimanche leur charge quotidienne la plus élevée de plus de 1142 tonnes d’OVM, battant le précédent record de 1118 tonnes d’oxygène, qui a été établi le 20 mai. Entre le 19 avril 2021, date à laquelle le premier train Oxygen Express des chemins de fer indiens a roulé, et lundi, le transporteur national a livré 16 023 tonnes d’OVM dans plus de 977 pétroliers à bord de 247 trains, selon un rapport d’IE.

Depuis le début de la deuxième vague de covid, de la livraison d’articles d’urgence à Mumbai et Delhi, les trains Oxygen Express ont atteint 15 États au cours du mois dernier. Plus de la moitié de l’offre totale d’OVM – 8 249 tonnes d’oxygène – a été livrée à Delhi et à l’Uttar Pradesh jusqu’à lundi. Samedi, l’État d’Assam a reçu 80 tonnes d’OVM sur un seul râteau d’Oxygen Express.

Récemment, le plus grand pic de l’offre d’OVM a été observé dans l’État d’Andhra Pradesh, qui avait reçu un total de 292 tonnes d’oxygène jusqu’au 20 mai 2021. Lundi, ce chiffre d’OVM était passé à 730 tonnes, soit une augmentation de 150% . Jusqu’à lundi, l’Etat du Tamil Nadu avait reçu 1 024 tonnes d’oxygène, une augmentation de 75% depuis jeudi. Jusqu’à jeudi, le Karnataka avait reçu 1 063 tonnes d’oxygène, une augmentation de 66% par rapport aux recettes de 640 tonnes d’OVM. Jusqu’à jeudi, Telangana avait reçu 772 tonnes et ce nombre avait augmenté de 26% à 976 tonnes à la fin de lundi. Le Kerala, où il n’y a pas de pénurie majeure d’oxygène, avait reçu jusqu’à jeudi six pétroliers transportant 118 tonnes d’OVM. Après nos jours, ce chiffre était de 246 tonnes, soit une augmentation de 108 p.

Un haut fonctionnaire du gouvernement impliqué dans l’opération a été cité dans le rapport disant que depuis que le nombre de cas de covid actif dans les États du sud a augmenté, étirant la capacité des usines d’oxygène dans cette partie du pays, le gouvernement a détourné beaucoup d’oxygène vers ces états.

Alors que le premier train Oxygen Express des chemins de fer indiens avait transporté des fournitures d’oxygène à Mumbai depuis l’usine sidérurgique de Visakhapatnam le mois dernier, l’État du Maharashtra n’a jusqu’à présent requis que 614 tonnes d’OVM. Entre le 27 avril 2021 et lundi, la capitale nationale avait reçu 4 600 tonnes d’OVM; une augmentation de 17% depuis jeudi. UP avec 3 649 tonnes d’OVM est le deuxième état en termes de volumes de gaz reçus. Lundi, l’État d’Haryana avait reçu 1 759 tonnes, en hausse de 17% depuis jeudi. La majeure partie de l’oxygène, au cours du dernier mois, est arrivée dans ces trois États, a ajouté le rapport.

