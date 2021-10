Indian Railways se prépare à transporter du charbon vers les centrales électriques 24 heures sur 24 ; détails ici

Le nombre de râteaux à charbon chargés par jour, lundi, est passé à environ 440 – 450, contre environ 430 au moment où la pénurie de charbon est apparue.

Au milieu de la pénurie de charbon dans les projets d’énergie thermique, Indian Railways a pris des dispositions pour transporter le charbon 24 heures sur 24 vers les centrales électriques. La pénurie de charbon est traitée comme une « urgence » par le transporteur national en interne. Des instructions ont été données aux principaux directeurs des opérations de toutes les zones des chemins de fer indiens pour qu’ils gèrent les salles de contrôle des opérations 24h/24 et 7j/7 et créent des bulletins horaires pour le ministère ainsi que les directeurs généraux, selon un rapport d’IE. Pendant ce temps, le nombre de râteaux à charbon chargés par jour, lundi, est passé à environ 440 à 450, contre environ 430 au moment où la pénurie de charbon est apparue.

Lundi, 1,77 million de tonnes de charbon ont été transportées, contre 1,48 million de tonnes de charbon le même jour l’année dernière. Selon des sources citées dans le rapport, même si la demande atteint environ 500 râteaux par jour, le transporteur national est prêt à le gérer confortablement. Selon des responsables, un grand nombre de râteaux de charbon proviennent des gisements de charbon de la partie orientale du pays et de ces zones desservies par la zone East Central Railway, entre autres. Le rapport indique en outre que lors d’une réunion avec les ministères de l’électricité et du charbon, le ministère des chemins de fer a assuré que pour les chemins de fer indiens, la capacité de charge n’était pas une contrainte et que le transporteur national était prêt à transporter autant de charbon vers les centrales électriques que nécessaire.

Un haut responsable du ministère a été cité dans le rapport disant que la situation ne reviendra pas à la normale dans un jour ou deux et que le ministère est entièrement préparé pour répondre à la demande de transport de charbon vers les centrales électriques. Parallèlement au chargement et au déchargement d’Indian Railways, le mouvement des râteaux vides est également strictement surveillé et des sources citées dans le rapport ont déclaré que l’attente est pour le mois de novembre, traditionnellement la demande d’électricité connaît une baisse.

